6ix9ine est de retour : “Sucez ma b*te” [Vidéo]

Internet sans moi c’est ennuyant

6ix9ine vient de faire un retour surprise sur Instagram, après des rumeurs persistantes sur la fin de sa carrière suite à son dernière album paru au mois de septembre qui n’a pas franchement fonctionné et une absence de plusieurs mois, Tekashi 69 a fait contre tout attente son apparition en vidéo ce vendredi sur le réseau social pour annoncer un nouveau morceau.

Depuis six mois, 6ix9ine a disparu, il y a quelques jours des rumeurs ont révélé que son manager aurait également passé des appels pour des interviews sans résultat et qu’il aurait demandé un featuring au rappeur Benny The Butcher qui n’a pas hésité à l’afficher pour avoir refusé sa requête. Le rappeur américain connu pour sa chevelure colorée semblait être dans l’impasse et dans une situation compliquée même si selon DJ Akademiks l’affaire du feat refusé n’était qu’une blague pour faire parler de lui selon un des ses proches il n’a fait aucune de demande, “C’était une blague juste pour montrer comment il peut influencer la suite” a expliqué ce dernier.

En effet 6ix9ine est ré-apparu sur son compte Instagram pour faire taire les dernières rumeurs et pour annoncer un morceau inédit, l’artiste a présenté un extrait d’un titre dans son style habituel. Dans la séquence Daniel Hernandez de son vrai nom apparaît torse nu avec son corps rempli de tatouage et une barbe mais il a décidé d’oublier ses célèbres cheveux multicolores pour une couleur plus naturelle tout en faisant comme à son habitude dans la provocation.

“Es-tu prêt ? 100 000 commentaires si vous voulez que je le sort maintenant. J’ai pris assez de temps de pause pour vous montrer que Internet sans moi c’est ennuyant. Sucez ma b*te” a commenté en légende de la publication Tekashi 69, en deux heures la vidéo avait déjà dépassé les 7 millions de vues et des milliers de commentaires, il semble donc bien avoir réussi son coup avec ce retour inattendu et devrait sortir prochainement ce nouveau single.