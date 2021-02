Lacrim se fait clasher par Liza Monet pour son nouveau single

La rappeuse Liza Monet n’a pas vraiment apprécié la nouvelle collaboration entre Lacrim et DJ Kore qui ont annoncé cette semaine la bonne nouvelle de leur retour pour morceau commun nommé “Mango” extrait de la Bande Originale du long métrage “En passant pécho ‘Les Carottes Sont Cuites’ ” réalisé par Julien Royal.

Très attendu depuis leur séparation officielle en 2017 et le succès des mixtapes RIRPRO Volume 1 et 2, Lacrim a fait monter la pression lundi dernier en annonçant sur son compte Instagram “On changeras jamais d équipe comme Francesco Totti” pour présenter cette nouvelle collaboration avec DJ Kore tout en postant une vidéo afin de montrer qu’il suit le producteur sur les réseaux et teaser la sortie du single “Mango” désormais disponible en écoute sur les plateformes de streaming.

Après le succès de sa dernière mixtape RIPRO volume 4 parue en fin d’année 2020, Lacrim a donc décidé de faire déjà son retour avec son compère Dj Kore sur un titre rythmé et dansant à l’occasion de la sortie du film “En passant pécho” disponible à partir du mercredi 10 février sur Netflix, “Un peu de bonne humeur en cette période de covid merci pour l invitation“ a commenté Lacrim après la sortie du single et avant la mise en ligne du clip sur Youtube programmé pour cet après-midi à 17 heures.

Alors que ce morceau pourrait être un futur hit, Liza Monet a fait savoir de son côté sa déception sur cette collaboration, “Tout ça pour ça…” a-t-elle commenté sur Twitter en réaction au tweet d’un internaute qui a partagé l’extrait du clip de Mango sur le réseau social avec le message “Catastrophique le nouveau Lacrim, il est presque inoffensif”, Lacrim de son côté n’a pas réagi et se concentre sur sa musique en assurant la promotion de ce titre.