Layvin Kurzawa charrie l’OM avec le Zumba Cafew de Soso Maness

Le défenseur du Paris Saint Germain, Layvin Kurzawa n’a pas oublié la défaite de son équipe au mois de septembre 2020 face à l’Olympique de Marseille, vainqueurs 1 but à 0 dans la capitale Française, les joueurs Marseillais avaient fêté cette victoire après le match en dansant avec le titre “Bande Organisée” de Jul sur la pelouse du Parc des Princes tout en reprenant le couplet de Soso Maness et son célèbre Zumba Cafew qui avait fait un buzz phénoménal l’été dernier.

Ce dimanche soir après la victoire au Stade Orange Vélodrome du PSG, 2 buts à 0 pour le compte de la 24ème journée du championnat de France de Ligue 1, les Parisiens ont célébré la victoire dans les vestiaires, Layvin Kurzawa a partagé une séquence sur les réseaux sociaux dans laquelle le joueur Parisien se filme avec son coéquipier Leandro Paredes à ses côtés en s’ambiançant également sur le fameux tube de Jul avec le désormais culte Zumba Cafew de Soso Maness pour chambrer les joueurs Marseillais.

Cette victoire obtenue avec des buts de Kylian Mbappé et Mario Icardi en première période permet au PSG de garder le rythme des deux premiers au classement de Ligue 1, Lille et l’Olympique Lyonnais qui ont également gagné ce week-end alors que l’OM continue sa spirale négative et enchaine une troisième défaite de suite à domicile.