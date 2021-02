Lil Nas X moqué pour son côté féminin comparé à 2Pac, sa réponse est cinglante

Suivi par plus de 5,5 millions de personnes sur Twitter, Lil Nas X s’est insurgé d’un tweet moqueur à son encontre le week-end dernier provenant d’un internaute français sur son style vestimentaire. Ce dernier a publié sur le réseau social une photo de 2Pac pour le comparer sur l’évolution du rap américain depuis l’époque du défunt rappeur avec un cliché de l’auteur du tube “Old Town Road” qui avait battu le record de longévité à la première place du classement des ventes de disques aux Etats-Unis.

En effet l’internaute a posté une photo de Tupac Shakur en train de faire des doigts d’honneur avec un bandeau “Thug Life” aux côtés de The Notorious B.I.G. et une autre de Lil Nas X dans une tenue toute en rose avec la légende “Voilà pourquoi j’ai arreté d’écouté le rap us”, “Les bandeurs de rappeurs multicolore arrivent en mention. je les ai vexé en donnant juste mon avis”, “Vous prenez sa défense comme si j’avais insulté votre daronne même les cainri viennent m’insulter en dm” a-t-il ensuite ajouté dans la suite de son Tweet qui a fait réagir le rappeur américain.

Avec plus de 3 800 “Retweets” et plus de 13 000 “J’aime”, ce tweet a rapidement interpellé le principal concerné qui n’a pas vraiment apprécié cette comparaison avec 2Pac jugée uniquement sur son look, “Le mec a complètement arrêté d’écouter un genre musical parce que j’ai porté du rose” a répondu Lil Nas X dans un premier temps une réponse qui a enflammé le réseau social avec plus de 300 000 “Like” en quelques heures. Le rappeur américain est encore allé plus loin ensuite avec un troll suite à cette critique d’un internaute en s’affichant sur les réseaux sociaux avec une poitrine de femme “je me suis ennuyé alors j’ai acheté des se*ns. ce que vous pensez les gars?”.