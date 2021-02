Wejdene à peine reconnaissable avec un look étonnant, elle balance une exclu

Wejdene a surpris ses fans en s’affichant sur son compte Instagram avec un nouveau look capillaire, la jeune femme est méconnaissable sur ses derniers clichés qu’elle a présenté avant de faire plaisir à ses auditeurs en dévoilant en exclusivité l’extrait d’un titre inédit intitulé “Fallait réfléchir”.

Révélée il y a un peu moins d’un an grâce à TikTok et après la récente sortie de sa collaboration avec S-Pion sur le titre “Gang Gang”, le jeune chanteuse a toujours autant de succès auprès des internautes, Wejdene est désormais suivie par près de 2 millions de followers sur Instgaram et partage son quotidien dans sa story.

Même si elle partage chaque jour des nombreuses stories sur le réseau social, elle reste discrète sur sa vie privée, elle a confirmé avoir 16 ans ces derniers jours questionné par un fan et a révélé avoir demandé à Stephane Plaza de lui trouver un appartement.

Depuis le succès de son tube Anissa et son album 16, le chanteuse managée par Feuneu, poursuit sa carrière de chanteuse et prépare désormais son prochain prochain projet, il y a quelques jours elle a d’ailleurs confirmé son retour en studio et vient même de présenter dans une vidéo un nouveau titre.

En effet, filmée dans une voiture, Wejdene a teasé un extrait du single intitulé « Fallait Réfléchir » à paraître prochainement. Rapidement validé par les fans avec déjà plus de 650 000 vues sur Instagram ainsi que 1,7 millions de vues sur Twitter le tout en moins de 24 heures, elle a encore fait très fort avec cet extrait inédit et son public a été ravi par sa prestation avec des nombreux compliments dans les commentaires.

Juste avant de dévoiler cet extrait, Wejdene a également étonné ses fans en s’affichant avec une nouvelle coupe de cheveux, cette dernière est à peine reconnaissable en apparaissant en train de prendre la pose avec une chevelure blonde et frisée, “Prenez mes idées j’en aurais d’autre“ a-t-elle ajouté en commentaire de la publication qui lui a causé des nombreuses critiques sur Instagram, elle a donc décidé de verrouiller les commentaires sur ce post avant d’apparaitre dans un look plus classique sur la vidéo du morceau “Fallait réfléchir”.

