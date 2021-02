Wejdene fait polémique avec son freestyle pour une phrase choc sur la virginité

Wejdene vient de réaliser un freestyle inédit avec un rapide succès mais les paroles ont outré les internautes.

La jeune protégé de jeune Feuneu, Wejdene continue de faire le buzz avec nouveau succès pour son dernier titre nommé “Fallait réfléchir” partagé sur les réseaux sociaux, cumulant en seulement 2 jours plus de 3,5 millions de vues sur Twitter et 1 million de vues sur Instagram mais le texte de la chanson a interpellé le public, choqué notamment par une phrase qui fait débat.

Dans ce freestyle d’un peu moins d’une minute filmé dans une voiture, elle apparaît vêtue d’un survêtement rose et sans ses cheveux frisés comme sur son précédent cliché posté sur Instagram qui vient de dépasser les 1,9 millions de followers, “Mais bon voilà, elle a joué elle a perdu. Il l’a dragué, l’a déviergé, la rappelle plus. Fallait réfléchir la vie ça trop vite” chante l’interprète du tube “Coco” chante l’interprète du tube “Coco” de quoi faire débat.

Agée à peine de 16 ans, les internautes ont été choqués d’entendre des telles paroles à son jeune âge alors qu’une grande partie de ses auditeurs sont très jeunes. Les fans ont exprimé un certain agacement face à ce choix de Wejdene d’avoir tenu ses propos, malgré plusieurs commentaires positifs, le fait de parler de “virginité” a outré des nombreux fans jugeant la chanteuse trop jeune pour parler de ce sujet publiquement dans sa musique.

“Il la devierger … très subtile pour des enfants”, “Première fois j’entends le mot devierger dans un son on est où la”, “Dit toi y’a des gamines de 8 ans qui vont chanter ça fort devant leur Daron sans savoir ce que ça veut dire”, “Dis nous directement si t’as plus d’inspi”, “Ma fille de 10 ans va écouter et chanter ça…? Je suis dépitée de voir et d’entendre ça… à quand la sortie du petit “wejdene illustré” (dictionnaire, je précise hein? vu le niveau…) afin d expliquer les mots inexistant comme “déviergé”” peut-on notamment lire dans les commentaires.