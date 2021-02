Aya Nakamura sur le titre La Machine, “Quand je l’ai écris j’avais peur de le chanter”

”Je voulais vraiment que ça sorte de mes tripes, de mon coeur”

”La Machine” est sans doute un des morceaux les plus personnels de son nouvel album, ”AYA”, dans une courte vidéo, Aya Nakamura confie à Apple Music que pour la première fois, elle a eu envie de partager avec son public sa douloureuse expérience des déceptions amicales.

”C’est la première fois que j’écris sur ce genre de thème. Je suis quelqu’un qui en général intériorise beaucoup ses émotions, et là j’ai voulu faire rentrer mon public dans ma tête, dans mon univers.” a déclaré Aya Nakamura au sujet de son morceau “La Machine” avant de poursuivre ”Je l’ai écris toute seule, je voulais pas du tout d’intervenant, je voulais vraiment que ça sorte de mes tripes, de mon coeur.”.

”J’avais pas envie d’aller sur les thèmes de d’habitude, je me suis dit ‘là j’ai envie de changer, j’ai vraiment envie de me livrer. Quand je l’ai écris j’avais peur carrément de le chanter, parce que c’est comme si je me mettais à nu, je suis en train de parler à coeur ouvert.’” a-t-elle ensuite expliqué avant de conclure, ”En général je parle plus d’amour, de mes relations amoureuses, de comment je vois l’amour… Et là je parle vraiment de mes relations avec mes proches, et comment je vois la vie. Moi quand j’aime je fais tout pour la personne, que ce soit amicalement, amoureusement etc. J’ai pas de regrets à faire du bien.”.