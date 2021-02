Etats Unis : Un Youtubeur se fait tuer par balle en plein prank

Le Youtubeur Américain, Timothy Wilks âgé de 20 ans est allé un peu trop loin dans son dernier prank ce vendredi 5 février 2021, une mauvaise blague lui a été fatale tué par balle à Nashville dans le Tennessee lors du tournage d’un faux braquage.

Timothy Wilks avait programmé de réaliser une nouvelle vidéo pour sa chaine Youtube dans laquelle il simule avec un ami à lui un faux hold-up, le tournage a eu lieu sur le parking du Adventure Park et de l’Urban Air Trampoline de la ville de Nashville, les deux compères ont braqué des personnes avec un couteau de boucher pour demander de l’argent mais l’un des individus ciblé par la blague a répliqué violemment n’ayant pas compris le canular.

En effet un jeune homme de 23 ans du nom de David Starnes Junior, n’avait pas compris qu’il s’agissait là d’une plaisanterie et n’a pas apprécié cette fausse attaque, ce dernier s’est senti menacé par de Timothy Wilks et son ami, pour se défendre face à cette fausse agression, il n’a pas hésité à sortir son arme et a tirer à bout portant sur le Youtubeur. “Il n’avait pas compris que c’était un canular et qu’il avait agi en légitime défense” a expliqué la police locale sur ce drame.

L’auteur du coup de feu a évoqué la légitime défense et n’a pour le moment pas été arrêté par les forces de l’ordre après ce drame, une enquête a été ouverte pour définir les circonstances exactes de cet incident et son déroulement tragique ainsi que de contrôler le permis de port d’arme du tireur.