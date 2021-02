Jérôme Boateng : son ancienne compagne retrouvée morte

Alors qu’il se trouvait actuellement au Qatar avec son équipe du Bayern Munich pour disputer la Coupe du monde des clubs de la FIFA qui va opposer en finale le club Allemand aux Tigres de Monterrey, l’équipe Mexicaine emmenée par le français André-Pierre Gignac, Jérôme Boateng a appris une tragique nouvelle suite à l’annonce du décès de son ancienne compagne, Kasia Lenhardt, le joueur a quitté d’urgence ses coéquipiers pour rentrer en Allemagne et ne va pas disputer cette rencontre.

Jérôme Boateng venait tout juste de rompre avec la top-modèle Kasia Lenhard la semaine précédente après avoir été en couple pendant près d’un an et demi, c’est cette dernière qui aurait mis fin à leur couple agacée par les infidélités du défenseur Allemand, ils ont également eu des nombreux échanges houleux sur les réseaux, la jeune femme a été retrouvée morte ce mardi dans un appartement appartenant au joueur Munichois situé à Charlottenburg, un quartier de la ville de Berlin, la jeune femme avait un enfant de 6 ans.

Selon les informations du Dailymail et du journal Allemand Bild les premiers éléments de l’enquête précisent que la mort de la top-modèle de 25 ans n’est pas considérée comme suspect, les circonstances exactes de ce décès n’ont pas été communiquées mais il s’agirait vraisemblablement d’un suicide. Avant d’être en couple avec Kasia Lenhardt, Jérôme Boateng avait eu un enfant avec sa précédente petite amie qui lui avait fait du chantage lorsque le joueur l’avait quitté pour la mannequin, le champion du Monde 2014 s’était retrouvé à plusieurs fois à la Une de la presse people dans le pays pour plusieurs scandales sur sa vie privée.

Hansi Flick, l’entraîneur du Bayern Munich a confirmé aujourd’hui la triste nouvelle et a annoncé officiellment le départ de Jérôme Boateng du Qatar pour rejoindre l’Allemagne, “Jérôme est venu me voir dans ma chambre et m’a demandé l’autorisation de rentrer chez lui. Le FC Bayern a évidemment accédé à sa requête, il n’est plus à notre disposition” a-t-il déclaré en conférence de presse.