JoeyStarr se moque d’Eric Zemmour avec une vidéo humoristique

Après avoir assuré la promotion de la sortie du CD et DVD “La der” de NTM, la captation du dernier concert du groupe Parisien au mois de novembre 2019 à Paris, JoeyStarr est toujours aussi actif sur son compte Instagram sur lequel le Jaguar Gorgone ne manque pas de réagir à l’actualité du moment avec beaucoup d’humour ou encore de s’en prendre aux personnalités qu’il n’apprécie pas vraiment comme cela semble être le cas d’Eric Zemmour.

Au mois d’octobre dernier JoeyStarr s’est était déjà amusé sur le réseau social du polémiste français suite à l’annonce que ce dernier a été testé positif au Coronavirus et donc contraint à l’isolement n’ayant pas pu participer à son émission en direct sur Paris Première avec Éric Naulleau, Eric Zemmour était intervenu en duplex depuis une loge par l’intermédiaire de Skype, le rappeur français du groupe NTM avait profité de l’occasion pour s’amuser de la situation et se moquer du journaliste.

A l’époque JoeyStarr avec publié sur Instagram une image avec le message, “Eric Zemmour positif. Courage au Covid qui a chopé cette saloperie.” avant d’ajouter le commentaire, “Une pensée pour l’homme à la tête de chou et aux idées faisandées”. Didier Morville de son vrai nom a récidivé sur le réseau social, cette fois ci dans une story avec le partage d’une vidéo du compte “Neurchidezemmour” dans laquelle le journaliste politique fait son entrée sur le plateau télévisée de l’émission “Tout Le Monde En Parle” en 2006 sous les applaudissements du public et des invités présents sur le plateau télévisé, “Quand t’arrives à ton 7ème procès pour injures raciales et contestation de crime contre l’humanité“ peut-on lire en légende de la séquence en référence à ses nombreux procès pour «contestation de crime contre l’humanité» ainsi que pour «injure et provocation à la haine».