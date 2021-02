Booba attaque Hamza sur ses chiffres de ventes

Vendredi dernier, Hamza a dévoilé son nouvel album 140 BPM 2, les premiers chiffres des ventes sont tombés et ont fait réagir Booba sur Twitter qui ne manque pas une occasion de se lancer dans un nouveau clash, le DUC s’en est pris au rappeur Belge proche de Damso, une nouvelle victime du “clash par association”.

Après 3 jours d’exploitation, Hamza a réussi à écouler un peu plus de 4 000 exemplaires de 140 BPM 2, avec dans les détails 3708 ventes en streaming, 287 ventes en physique et enfin 85 ventes en digital, des chiffres corrects en attendant de connaître son score sur une semaine entière ce vendredi mais cela n’a pas vraiment convaincu Booba qui a profité de cette occasion pour le tacle sur les réseaux sociaux.

En marge de la sortie de cet album Hamza, avait également annoncé lors d’une interview qu’il devrait sortir prochainement un album commun avec Damso avant la fin de carrière programmée pour l’année prochaine, les deux rappeurs Belges ont déjà collaboré ensemble à deux reprises sur le single “God Bless” en 2019 issu de la mixtape “Santa Sauce 2” et sur le titre “BXL Zoo” en 2020 extrait du dernier l’album de Dems intitulé QALF une association qui n’a donc pas échappé à Booba.

Entre les récentes embrouilles avec les journaliste rap, Mehdi Maïzi et Yerim Sar, le rappeur français vivant à Miami n’a pas de répit dans les clashs et n’hésite pas à faire des dommages collatéraux, suite à l’annonce du récapitulatif des premières ventes d’Hamza sur Twitter un fan a commenté “On a entendu 40k première semaine ici“ espérant que l’artiste face une grosse première semaine sauf que Booba n’est pas vraiment du même avis, “40 cas covid ouais“ a-t-il réagi alors qu’il vient également de présenter son prochain single intitulé “Dernière Fois” en featuring avec Bramsito

Hamza n’a pas répondu à ce tacle et poursuit la promotion de son nouvel opus avant de peut être sortir cette année encore son projet en commun avec Damso, “Oui cela pourrait se faire. On en a déjà parlé tous les deux et c’est un projet que l’on fera. Reste à trouver le temps. D’autant que nous avons déjà beaucoup de titres enregistrés qui dorment.” a-t-il confié la semaine dernière à ce sujet lors d’un entretien avec Le Parisien.