Booba : “Dernière fois”, son nouveau titre avec Bramsito

Alors que la sortie de l’album Ultra se rapproche, Booba vient d’annoncer un nouvel extrait et d’officialiser le premier invité du projet, un nouveau featuring avec Bramisto était pressenti depuis plusieurs semaines, l’information vient d’être confirmée trois semaines avant la date de sortie de cet opus fixée au 5 mars 2021.

Après les titres “5G” (5,3 millions de vues sur Youtube) et “Azerty” (3,3 millions de vues sur Youtube), le single “Dernière fois” en collaboration avec Bramsito devrait dont être le troisième single extrait d’Ultra, le visuel du morceau vient d’être dévoilé sur les réseaux sociaux alors que Booba cartonne actuellement avec le single “Ratpi World” dont le clip cumule déjà 5 millions de vues sur Youtube en seulement deux semaines et il a pris la première place du Top Singles depuis sa sortie mais ce titre ne vas pas figurer sur son nouvel opus malgré cet énorme succès.

Bramsito va donc collaborer pour la troisième fois avec Booba après le titre “Sale mood” paru en 2018 extrait de l’album “Prémices” et le morceau “Piccolo” avec Gato Da Bato sorti il y a quelques semaines, en plus du rappeur signé sur le label 7 Corp, Maes sur le single “Narcos” et SDM sur le titre “Bonne journée” devraient également figurer sur la liste des invités du prochain album de B2O selon les rumeurs mais les featurings n’ont pas encore été officialisés.

Depuis l’album “Trône” paru en 2017, l’attente se fait longue pour les fans de Booba, “Ultra” s’annonce comme un des plus gros projets rap de l’année et sera disponible le 5 mars prochain. Pour le moment Kopp n’a pas encore lancé la précommande du projet qui ne devrait pas sortir en version physique mais uniquement sur les plateformes de streaming comme il l’avait précédemment annoncé, ce nouvel opus devrait également marquer le grand retour du rappeur français dans les locaux de Skyrock suite aux récentes discussions sur Twitter avec le directeur de la programmation de la radio, Laurent Bouneau, les deux parties semblent avoir trouvé un accord pour mettre en place un Planète Rap spécial “Ultra”.