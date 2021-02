Neymar : son message touchant après son forfait contre le Barca

Ce mercredi soir le Paris Saint Germain a battu l’équipe de Caen évoluant en Ligue 2 lors des 32èmes de la Coupe de France grâce à un but de Moise Kean, unique buteur de la rencontre mais la soirée a été marquée par une nouvelle blessure de Neymar, le Brésilien s’est blessé suite à un coup sur le genou et a été remplacé par Kylian Mbappé à la 61ème minute de jeu.

Le PSG a communiqué aujourd’hui sur cette blessure de Neymar va le site officiel du club, l’attaquant Brésilien “a été victime d’une lésion du long adducteur gauche” et il ne pourra pas jouer le match aller contre le FC Barcelone fixé au 16 février prochain au Camp Nou pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, “une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution” est pour le moment annoncée.

En publiant une photo de lui au sol après sa blessure, Neymar a exprimé sa déception dans un long message Instagram, “La tristesse est grande, la douleur est immense et les larmes sont constantes. Encore une fois, je vais m’arrêter un moment de faire ce que j’aime le plus dans la vie, c’est-à-dire jouer au football.” a-t-il commenté avant de poursuivre, “Parfois, je me sens mal à l’aise à cause de mon style de jeu, parce que je dribble et je finis toujours par me faire attraper. Je ne sais pas si le problème, c’est moi ou ce que je fais sur le terrain”.

“Ça m’attriste vraiment. Ça me rend trop triste d’entendre un joueur, un entraîneur, un commentateur ou un défenseur dire ‘il faut vraiment qu’on lui fasse mal’, ‘il tombe tout le temps’, ‘pleureuse’, ‘gamin’, ‘enfant gâté'”, a ajouté Neymar avant de faire part de sa tristesse “Honnêtement, cela m’attriste et je ne sais pas combien de temps je vais le supporter, je veux juste être heureux en jouant au football. Juste ça”.