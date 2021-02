Aya Nakamura : les internautes réagissent à sa prestation aux Victoires trop “vulgaire”

Ce soir a eu lieu la 36ème cérémonie des Victoires de la musique sans public mais diffusée en direct à la télévision sur France 2, élue chanteuse française la plus écoutée dans le monde entier en 2020, Aya Nakamura est nominée dans la catégorie artiste féminin de l’année en concurrence avec Pomme et Suzane.

Le 13 novembre dernier, Aya Nakamura a fait son retour dans les bacs avec un nouvel album intitulé tout simplement “Aya” pour lequel elle s’était même offert le luxe d’avoir affiché des panneaux publicitaires sur Times Square à New York aux Etats Unis avant sa sortie. Un troisième album porté par le succès des singles “Jolie Nana” (41 millions de vues sur Youtube, certifié single de diamant) et “Doudou” (32 millions de vues). Un opus de 15 morceaux sur l’édition classique et 17 titres sur l’édition CD avec trois invités, Stormzy sur “Plus jamais”, Ms Banks sur “Mon Lossa” et Oboy sur “Préféré”, c’est ce dernier single que la chanteuse est venue interprétée en direct de la Seine Musicale dans l’émission.

Après son passage sur scène accompagnée de Oboy, Aya Nakamura s’est rapidement retrouvée en dans les Tendances France sur Twitter, les internautes ont réagi en masse à son interprétation, les fans étaient ravis et ont salué sa prestation sur le réseau social mais des nombreux internautes ont été gênés par la séquence à cause des paroles ou encore par la tenue de l’interprète du tube “Djadja” jugée un peu trop “vulgaire”, certains ont même exprimé une certaine incompréhension.

“Victoires2021 : le mystère du succès d’Aya Nakamura reste entier”, “Aya Nakamura elle chante préféré? Les vieux en PLS”, “Passez de Jane Birkin à Aya Nakamura… la chute est vertigineuse”, “Pu*ain pour une fois que je comprends les paroles d’Aya Nakamura, j’aurais préféré rester dans l’ignorance”, “Aya Nakamura qui viens secouer les victoires de la musique sur France 2” peut-on lire dans les nombreuses réactions sur Twitter.

Streamez le nouveau single d’Aya « Préféré » ! https://t.co/LT54lO8XGT — Aya Nakamura Charts (@ayacharts) February 12, 2021

Aya Nakamura qui viens secouer les victoires de la musique sur France 2 😭😭 pic.twitter.com/WPWmTjlfZA — Kin la belle 🌸🇮🇹🇨🇩 (@Nayalabelle) February 12, 2021

#Victoires2021 Les boomers devant Gradur et Aya Nakamura pic.twitter.com/JG8BDjvfPl — R A P H (@Dinoponeros) February 12, 2021

Aya Nakamura elle chante préféré? Les vieux en PLS #Victoires2021 pic.twitter.com/o63e2tZScs — Max (@MaximeSmith10) February 12, 2021

Passez de Jane Birkin à Aya Nakamura… la chute est vertigineuse #Victoires2021 — klaus 🌨 (@vettelando) February 12, 2021

Lous and the Yakuza, Aya Nakamura et Yseult sont nommées aux Victoires de la Musique. La cérémonie annuelle a souvent été critiquée pour son manque de représentativité. pic.twitter.com/hlyFQFtVdg — AJ+ français (@ajplusfrancais) February 12, 2021

Putain pour une fois que je comprends les paroles d’Aya Nakamura, j’aurais préféré rester dans l’ignorance. #Victoires2021 #VictoiresDeLaMusique — Giraffe ♠️ (@Giraffe17000) February 12, 2021

Mdrr les whites à chaque fois aya Nakamura passe à la télé ,ils sont PLS. Une flopée de haine gratuite sur tweeter. la mentalité française 🤮 https://t.co/7mLEvGJNSn — kaya ✊🏿🇸🇳🏴‍☠️⚔️ (@kaya_Magan) February 12, 2021

Aya Nakamura 😍😍😍😍 elle chante préféré mdr elle va choquer toutes les petites vieilles devant France 2 😭😭😭 #Victoires2021 #VictoiresDeLaMusique pic.twitter.com/ZYWKv0UsK7 — AticusInTheZone (@AticusZ) February 12, 2021

Mon dieu, la gênance des paroles d’Aya nakamura, dans sa tenue Gymshark fluo omg #Victoires2021 #VictoiresDeLaMusique — Vanilla 🧋 (@Ce_Piglet) February 12, 2021

Je sais bien qu’il faut être ouvert… Et vivre avec son temps… Et puis être indulgent… Et comprendre qu’il en faut pour tous les goûts… Mais voilà, Aya Nakamura aux victoires de la musique, ça me fait mal au cœur… #Victoires2021 — Aniel Se Demande (@AnielSeDemande) February 12, 2021