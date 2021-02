Skyrock valide les termes du Planète Rap de Booba

En attendant le 5 mars prochain pour découvrir Ultra le nouvel album de Booba, l’organisation d’une émission spéciale Planète Rap pour la promotion de ce projet était encore suspens depuis quelque semaines, après plusieurs échanges parfois tendus sur les réseaux sociaux entre l’auteur de “Ratpi World” avec Laurent Bouneau et Fred Musa de Skyrock, cela semblait enfin se préciser mais avec les nouvelles conditions du rappeur.

Après des années de clash contre la radio, il y a quelques jours Booba avait annoncé son retour sur Skyrock et s’était mis d’accord avec le directeur de la programmation de Skyrock pour mettre cela en place avec sa manageuse, l’occasion de faire la paix et de mettre fin à cette embrouille pour présenter l’ultime album du DUC avec Ultra. B2O avait surpris tout le monde avec cette déclaration avant de finalement décevoir son public en déclarant passablement agacé que l’événement est annulé car il souhaite que l’émission se déroule en direct dans les locaux de la radio, une requête refusée par Laurent Bouneau évoquant la sécurité alors que Fred Musa lui a expliqué que Planète Rap est enregistrée l’avance mais avec les mêmes conditions du direct en raison de la crise sanitaire.

Pas vraiment convaincu par les explications, Booba s’est moqué des différents points de vue de ses interlocuteurs avant de revenir sur sa décision initiale et d’accepter que l’émission soit enregistrée à l’avance avant sa diffusion à la radio mais avec quelques conditions comme la possibilité de venir filmer le Planète Rap avec ses propres caméras tout en fixant la date et l’heure avant d’également proposer d’inviter la police s’ils craignent des débordements pour assurer la sécurité, problème évoqué par Laurent Bouneau sur le refus du direct. Ce dernier a ensuite expliqué revenir vers Kopp dans quelques jours après avoir négocié tout cela avec sa manageuse, le directeur de la programmation de Skyrock a enfin confirmé aujourd’hui en répondant tout simplement “OK” à son dernier tweet à ce sujet, sans donner plus de détails, les deux parties se sont donc mis d’accord et le public aura donc bien le droit de découvrir un Planète Rap spécial Ultra.