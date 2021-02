Dinor a succombé au charme de Shay : « Je suis amoureux »

A l’occasion de la promotion pour la sortie de son second album Ronaldinor, Dinor était de passage de il y a quelques semaines pour une interview avec le média Booska-P, lors de cet entretien le footballeur a été questionné sur un crush en ayant le choix entre la rappeuse Belge, Shay et l’ancienne candidate de télé-réalité Astrid Nelsia, sa réaction vaut le détour.

Avec la sortie de son nouvel opus Dinor a réussi le meilleur démarrage de sa carrière avec un total de 3 207 ventes pour se première semaine d’exploitation, de retour en Italie pour reprendre son rôle de footballeur dans l’équipe U19 de Sassuolo, Noor Arabat, de son vrai nom avait assuré la promotion de ce projet avant son retour à l’entrainement faisant également du coup taire les rumeurs à son encontre de s’être inventé une vie de sportif dans ses interviews en s’affichant sur le terrain du centre de formation du club Italien en attendant de peut être réaliser son rêve d’affronter un jour Cristiano Ronaldo lors d’un match contre la Juventus de Turin.

Avant ce retour sur les pelouses, Dinor avait enchainé les interviews lors de son passage à Paris pour présenter son album aux médias, lors de son entretien chez Booska-P le rappeur footballeur a confié sans détour ses sentiments pour Shay et Astrid Nelsia, “Je suis amoureux de Shay moi. Si je la vois, je lui dis ‘est-ce que je peux te faire un bisou’ et je demande même pas de photos. Je demande un bisou et je pars. Je l’embrasse… mais Astrid aussi hein” a-t-il commenté, très amusé par la question en s’exprimant sur son affection pour l’artiste Belge.

“Elle, je crois que je l’ai déjà DM mais elle ne m’a pas répondu. Les deux j’aime bien. Mais après Shay entre elle et Tokyo, ça se bat. Sinon, Shay c’est la boss” s’est-il amusé à conclure avec le sourire, une déclaration qui est malheureusement pour Dinor restée sans réponse. Cette dernière est très discrète sur les réseaux et dans les médias depuis plusieurs mois suite à la sortie de son dernier album Antidote paru en 2019 mais sera bientôt de retour sur Netflix dans “Rhyrhm + Flow : Nouvelle École” avec SCH et Niska, une émission de concours musical reprise du concept américain avec trois juges influents à la recherche de la nouvelle star de la musique hip-hop.