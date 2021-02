Le rappeur Marseillais Zeé tué par balles, son identité confirmée

Alors que dans un premier temps les médias ont annoncé le nom du rappeur ZLK comme étant la victime d’une fusillade la nuit dernière à Marseille, ce dernier a démenti l’information cet après-midi sur son compte Instagram tout en apportant son soutien aux proches de la personne concernée qui est bien un rappeur français du nom de scène de Zeé.

En effet il y a eu une énorme confusion dans les médias ce dimanche suite à cette annonce, ce n’est pas le rappeur Marseillais ZLK et son manager qui ont été abattus par balles dans un double homicide ce samedi soir à Marseille dans le troisième arrondissement mais le rappeur Zeé du label Mhood Records et son frère qui ont été la cible des coups de feu après le tournage d’un clip.

Zeé avait 24 ans et venait tout juste de dévoiler sur Youtube le 22 janvier dernier son nouveau clip intitulé “Audi”, “J’ai l’immense tristesse de vous annoncer que mon frérot Zeé et son frère nous ont quitté hier soir en plein transition clip, nous étions présents nous envoyons toute notre force et nos condoléances à sa famille et frérots et son quartier. Qu’Allah leur facilite le chemin” a annoncé avec tristesse le label Mhood Records sur Instagram pour confirmer le décès du rappeur et lui rendre hommage.

Lors de cette fusillade, le rappeur et son frère étaient sur la passerelle de Plombières dans un quartier de Marseille dans une BMW noire immatriculée en Allemagne suite au tournage d’un clip lorsqu’une voiture s’est approchée d’eux et 4 personnes cagoulés sont sorties de ce véhicule avant de tirer à la Kalachnikov sur la voiture de Zeé, 45 douilles ont été retrouvées sur les lieux, l’artiste et son frère n’ont pas survécu aux blessures. Après ce drame la police a retrouvé dans la soirée une voiture brûlée avec un fusil d’assaut à la cité de la Solidarité dans le 15e arrondissement de Marseille, la piste d’un règlement de comptes est privilégiée par les enquêteurs n’a pas encore pu être confirmée à ce stade de l’affaire.