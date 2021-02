Niska milliardaire avec les streams Spotify

1 milliard de streams sur Spotify

Niska s’était fait connaître en 2015 avec son “Freestyle PSG” dont le clip cumule aujourd’hui plus de 98 millions de vues avec la fameuse « danse du Charo », rebaptisée par la suite « Matuidi Charo », une démarche que le joueur du Paris Saint Germain avait reprise à l’époque pour célébrer ses buts avec le PSG de quoi offrir une énorme visibilité au rappeur français qui un peu plus de 5 ans plus tard vient de franchir un nouveau cap.

Après sa collaboration avec Gims en 2015 sur le hit “Sapés comme jamais”, Niska a enchainé les succès en solo, sa chaine YouTube vient tout juste de dépasser les 5 millions de d’abonnés avec près de 2 milliards de vues mais c’est sur la plateforme de streaming Spotify que le rappeur d’Évry en Essonne vient d’atteindre le milliard de streams il y a quelques jours porté par le carton de son single “Réseaux” avec plus de 100 millions de streams à lui tout seul ou encore les titres “Bâtiment” 54 millions de streams et “Salé” 69 millions d’écoutes.

Au cours de ces dernières années Niska a eu une évolution constante avec chacun de ses projets, la mixtape “Charo Life” paru en 2015 cumule 50 millions de streams, l’album “Zifukoro” sorti en 2016 affiche 80 millions de streams, le projet “Commando” paru en 2017 cumule un peu plus de 525 millions d’écoutes (certifié Disque de Diamant) et son dernier album en date Mr Sal sorti en 2019 totalise 435 millions de streams.

“Niska C’est 1 milliard de streams sur Spotify en 4 projets” a récemment tweeté le label Millenium sur lequel est signé Niska pour annoncer la bonne nouvelle. Le rappeur franaçs devrait faire son retour en 2021 avec un nouveau projet, il vient de dévoiler le 14 janvier 2021 son dernier single intitulé “Chargé” et sera prochainement à l’affiche de l’émission “Rythm + Flow” sur Netflix avec Shay et SCH.