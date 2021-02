Rohff oublié par Skyrock dans les classiques du rap, il réagit !

Au mois de janvier dernier, Rohff avait dénoncé un boycott à son encontre de la radio Skyrock s’étonnant de ne pas avoir son dernier single “Sécurisé” en collaboration avec Dadju dans la playlist de la radio au contraire de son rival de toujours Booba.

“Ce que je raconte dans mes musiques est trop sensé ! J’ouvre trop les yeux t’as capté ? L’heure est a la débauche (.. .) Mon rap c’est street, l’éducation, principe, valeur, honneur. C’est l’opposé de ce qu’ils matraquent frère” avait expliqué Rohff en réponse à un fan concernant un éventuel boycott contre lui de Skyrock. Il avait également interpellé sur les réseaux sociaux, le directeur de la programmation de la radio, Laurent Bouneau sur non diffusion de son nouveau titre, “Tu joues pas Sécurisé, je m’en cogne Laurent. Il est rentré en télé, d’autre radio le joue donc c’est pas grave, cool.” avait-il déclaré en précisant en pas vouloir “pleurnicher” afin d’être diffuser mais ce lundi un nouveau rebondissement vient passablement d’agacer le rappeur du 94.

Skyrock vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle radio nationale pour faire plaisir aux puristes, avec Skyrock Klassiks qui sera officiellement lancée le 15 juillet prochain. Laurent Bouneau a posté un communiqué sur Twitter pour annoncer la nouvelle en citant la liste des rappeurs qui ont marqué le rap avec des classiques. On y retrouve du côté français Mc Solaar, NTM, IAM, Diams, Doc Gynéco, Sexion D’Assaut, Booba, Nekfeu et du côté des artistes américains Eminem, Dr Dre, 50 Cent, JayZ, Kanye West, Beyonce, Alicia Keys, Missy Elliot ou encore Rihanna.

Rapidement dans les commentaires de la publications les internautes ont été surpris que le nom de Rohff ne figure pas dans la liste, autoproclamé le “classicman” du rap français, ce dernier s’est étonné de son absence et a poussé un coup de gueule en relayant l’annonce de Skyrock avec les réactions des Twittos en train d’interpeler Laurent Bouneau pour avoir oublié de citer Housni et pour le soutenir.

“« Programmes ressemblant les classiques » tout les noms des artistes sont cités mais le nom du rappeur qui a le plus de classiques dans le rap français n’apparaît pas. Laulau tu es le plus gros imposteur de ce rap français tu es indigne , tu es un lâche grosse de-mer humaine” peut-on par exemple lire dans l’un des messages relayés par Rohff. “Laurent bouneau semble avoir une haine viscérale contre #Classicman on dirait” a déclaré l’interprète du tube “Qui est l’exemple ?” avant d’ajouter “il aime quand on le menace et qu’on l’insulte Alors oui on vient vraiment de la street mais on a une éducation nous on est pas comme ca moi dsl Laurent” tout en ajoutant plusieurs émojis mort de rire.