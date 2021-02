Tonton David décédé, les artistes lui rendent hommage

La légende du reggae-dancehall français, Tonton David, connu pour ses titres “Peuples du monde” et “Chacun sa Route” dans les années 90 vient de s’éteindre à l’âge de 53 ans, des artistes proches comme Pierpoljak, Nuttea ou encore Taïro ont été les premiers à annoncer la triste nouvelle ce mardi, des nombreux artistes ont ensuite rendu hommage au chanteur réunionnais.

La mort du légendaire chanteur de reggae Tonton David a été confirmée par ses enfants et son ancien manager à l’Agence France-Presse mais la cause officielle du décès n’a pas été communiquée. D’après le média Reggae.fr, le chanteur serait mort « des suites d’un AVC survenu à la descente d’un train ». « Je suis dévasté. Je viens d’apprendre que mon ami Tonton David est mort » a commenté avec tristesse Pierpoljak dans une vidéo postée cet après-midi sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, « R.i.p mon ami », a de son côté mis en légende de la publication d’un montage photos avec le chanteurs, Nuttea, les deux artistes ont été les premiers a révélé la nouvelle.

Sur les réseaux sociaux les messages se sont multipliés dans la soirée pour rendre hommage à l’un des pionniers du reggae en France, “Triste nouvelle : Tonton David nous a quittés il avait toujours le sourire il était super marrant et il avait toujours une belle histoire à raconter son album le blues des racailles à changer notre état d’esprit sur la société c’était l’album de référence dans tous les quartiers populaires , je connaissais l’album par cœur un classique, Tonton David était le Tonton de toute cette génération Une forte pensée à sa famille et ses proches. On ne t’oubliera jamais Je me rappellerai toujours de ce conseil que tu m’avais donné un jour quand j’étais en tournée (mon petit mokobe fait toujours attention au show bizness regarde ils m’ont tous tournés le dos reste toujours sur tes gardes et reste comme tu es ) merci Repose en paix” a déclaré le rappeur du 113, Mokobé.

“J’y ai pas cru tout de suite quand j’ai appris la nouvelle mais malheureusement c’est bel et bien vrai. Tonton David nous a quittés aujourd’hui. Un pilier, une légende, une fondation, une institution un grand monsieur du reggae music. Il y a quelques mois on s’est parlés au téléphone et on s’était promis d’aller boire un Cognac ensemble. Ce soir j’ai le blues, et c’est en pensant à toi big bro que je boirais un verre en solo. Sache que tes chansons résonneront à tout jamais dans nos caissons. Repose en paix l’artiste” a commenté Jacky des Neg’Marrons, vous pouvez découvrir les nombreux hommages ci dessous.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 21 Mai (@mokobe113)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Busta Flex (@flexbusta)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jacky Brown (@jackynegmarrons)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DJ Goldfingers Officiel (@djgoldfingersofficiel)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 👑Daddy Mory👑 (@realdaddymory)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐉𝐌𝐈 𝐒𝐈𝐒𝐒𝐎𝐊𝐎 (@jmisissoko)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Passi Balende (@passi_issap)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A.L.I. (@ali45scientific)