6ix9ine : Riff Raff le provoque sur le ring pour 1 million de dollars

Riff Raff veut se battre contre 6ix9ine

Après son retour remarqué sur Instagram avec les extraits de deux nouveaux titres la semaine dernière, 6ix9ine s’est frité sur le parking d’une boite de nuit ce dimanche avec Meek Mill, ce qui a inspiré un autre rappeur américain du nom de Riff Raff pour lui proposer un affrontement en face à face sur le ring, un peu comme l’affaire de l’octogone en 2019 en France entre Kaaris et Booba qui n’avait finalement pas eu lieu suite au désistement du rappeur Sevranais.

L’altercation verbale entre 6ix9ine et Meek Mill a inspiré Riff Raff, l’artiste Texan n’a pas aimé la façon dont Tekashi 69 a piégé son rival à la sortie d’une discothèque de la ville d’Atlanta il y a quelques jours, une rencontre qui avait failli dégénéré et il a donc décidé de le provoquer sur le ring pour un combat de boxe en postant une vidéo sur son compte Instagram tout en lui adressant un long message. Le rappeur qui assume ouvertement son statut de “balance” depuis sa collaboration avec la police n’a pas pour le moment pas répondu à cette proposition pouvant lui rapporter très gros s’il accepte le défi et remporte l’affrontement.

“Bonjour 6ix9ine, je vois que tu essayes de te battre avec de vrais artistes qui ont un casier judiciaire et qui ne peuvent prendre le risque de te botter le cu* dans un parking, sous peine d’aller en prison et de bousiller leur argent” a lancé Riff Raff en mentionnant Tekashi 69 avec une séquence dans laquelle il apparaît sur le ring en train de s’entrainer.

“Je te défie 6ix9ine sur le ring de boxe pour 1 000 000 de $ cash. Nous mettrons tous les deux 1 000 000 $ dans une boîte en verre lors d’un événement Pay Per View et le gagnant remportera le tout” ajoute ensuite Horst Christian Simco de son vrai nom proposant donc à 6ix9ine de parier la somme de 1 million de dollars pour combattre, le vainqueur gagne le tout, il a déclare par la suite lui laisser trois mois de préparation et le traite de “petit moustique”.

Riff Raff pourrait s’offrir un énorme coup de buzz avec cette proposition inattendue mais cela ne semble pas intéressé 6ix9ine qui est resté silencieux à cette annonce même si des rumeurs relayées par DJ Akademiks avaient annoncé au mois de décembre dernier que l’auteur du tube “BEBE” serait prêt à s’entrainer pour monter sur le ring suite à son embrouille avec le champion du monde de boxe Gervonta Davis dans une boite de nuit de Miami mais son service de sécurité aurait mis un veto.