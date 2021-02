Clash : Griezmann et Piqué s’insultent en plein match [Vidéo]

Ça a bien chauffé entre Antoine Griezmann et Gerard Piqué sur le terrain hier soir, largement battu par le PSG à domicile 4 buts à 1 lors du match aller des 8es de finale de la ligue des champions malgré l’ouverture de Lionel Messi en première période, les joueurs Catalan ont craqué sur la pelouse du Camp Nou.

Les caméras de RMC Sport ont filmé une séquence qui démontre tout le malaise au Barca avec le vif échange verbal entre Griezmann et Piqué, les insultes ont fusé entre les deux joueurs. L’ancien défenseur de Manchester United était dépassé par le talent de Kylian Mbappé auteur d’un triplé et n’a pas hésité à s’en prendre à son coéquipier qui ne s’est pas laissé faire.

« On est putain de trop haut, ça fait chier! Putain de merde, allez ! », a tout d’abord lâché Piqué à l’encontre de ses attaquants après à un énième corner concédé suite à un débordement de Kylian Mbappé qui a constamment mis la pression sur la défense du Barca, « Tranquille, tranquille. Arrête de crier, tranquille ! » a répondu Antoine Griezmann pour tenter de le calmer mais cela a fait monter la tension d’un cran avec son défenseur. « Griezmann, ça fait chier », a ajouté le défenseur Espagnol avant de s’attirer la colère l’attaquant français.

Les insultes ont ensuite fusé entre eux, le champion du monde français avec le Bleus en 2018 ne s’est pas démonté et a répliqué, «La ch… à ta mère», s’est-il agacé, «Grizou». «Non , toi la ch… à ta mère. On est entrain de souffrir et toi tu nous laisses comme ça», a ajouté Piqué, ce dernier a reproché à Griezmann de pas aider la défense face aux attaques du PSG, « Moi aussi, je cours » a conclu l’attaquant du Barca.