Le bijoutier de Lil Uzi Vert confie “On ne pensait pas qu’il était sérieux”

24 millions sur le visage

Le nouveau piercing de Lil Uzi Vert continue de faire parler, après s’être fait lyncher sur les réseaux sociaux pour s’être implanter un diamant de plusieurs millions de dollars en plein milieu du front, le rappeur américain a ouvertement assumé son choix même s’il avait émis quelques doutes sur les risques causés par cette mis en place sur son visage d’un tel objet.

Après s’être fait poser cet implant, Lil Uzi Vert s’était d’ailleurs affiché sur les réseaux avec une énorme goutte de sang en train de couler en dessous du diamant mais il avait rassuré ses fans en déclarant que tout va bien, face à ce buzz, le média RollingStone est allé à la rencontre du bijoutier Babaev, d’Eliantte & Co ayant réalisé ce piercing pour l’artiste en donnant quelques détails sur cette intervention.

Son piercing est sans risque

“Tout a commencé en 2017. Dès qu’il a vu la pierre, il en est vraiment tombé amoureux et a dit qu’il réfléchirait à ce qu’il voudrait en faire” a tout d’abord expliqué le bijoutier, Lil Uzi Vert avait déjà révélé avoir eu cette idée il y a 4 ans et d’avoir économisé pour cela afin de financier le diamant mais n’aurait pas pensé que le rappeur soit sérieux, “Nous ne pensions pas qu’il était sérieux, mais lorsqu’il a commencé à effectuer des paiements sur la pierre en question, on a compris qu’il l’était”.

“C’est aussi sûr que n’importe quel autre piercing, tant que vous l’entretenez bien, tout est ok. Dans ce cas, nous avons tout fait avec des métaux précieux, nous avons conçu un mécanisme spécial qui se clipse et se verrouille, ce n’est pas un piercing normal” a déclaré le bijoutier sur des éventuels soucis que pourrait avoir Lil Uzi Vert avec son diamant à 24 millions de dollars sur le front alors qu’il a également récemment exprimé son souhait de se faire mettre de se faire implanter une puce cérébrale Tesla.