Hugo TSR – Une vie et quelques

Comme à son habitude, Hugo TSR a révélé très peu d’informations sur son nouvel album qui sortira ce vendredi 19 février 2021 et s’intitule “Une vie et quelques”, la nouvelle a été annoncée cette semaine sur son compte site Internet et ses réseaux.

Après trois années d’absence suite à son album “Tant qu’on est là”, le rappeur français du 18e arrondissement très discret avait dévoilé deux singles “Senseï” et “Périmètre” en 2020 va faire son retour, comme pour chacun de ses albums aucun tracklist n’a filtré.