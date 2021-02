Uzi – Coeur Abime

Coeur Abime, le nouvel album d’Uzi. Originaire du 77, Uzi se présente au grand public en 2016 avec le lancement de sa série de freestyles « Akrapovitch » sur Daymolition. En décembre 2019, le rappeur de Noisiel dévoile son 1er single « Tmax Noir » avant de frapper à nouveau fin janvier 2020 avec le 5e volet de sa série, « Akrapo 5 » : un clip dans lequel il peut compter sur la présence de Ninho et RK qui cumule plus de 9 millions de vues sur Youtube.

Le 26 juin dernier, déterminé à s’imposer sur la scène urbaine, Uzi invite son public « À la fête » et explose ses compteurs : le clip dépasse les 30 millions de vues, le single squatte le top des streams, se hissant jusqu’à la cinquième place du top 200 Spotify et se maintient encore aujourd’hui en haut des charts.

Porté par ce succès fulgurant et l’engouement d’un public de plus en plus grand, Uzi dévoile ensuite « À l’aise » à la rentrée et marque encore un peu plus les esprits puis envoie « Violet » dans la foulée, un banger rap en featuring avec RK. Comme il le montre sur ses réseaux sociaux, l’album de Uzi est bientôt prêt à voir le jour pour ce début d’année 2021.

Tracklist Coeur Abime :

1. Intro

2. Guitare

3. Guy Môquet

4. À la fête

5. Délégué

6. Bella

7. Bâtiment

8. Madre mia

9. Cœur abîmé

10. Numéro 10

11. Couleurs

12. 22 mètres

13. 10 ans

14. État du cœur

15. Mérité

16. Outro