Booba réagit à l’étonnante proposition de Chantal Goya, “Appelez moi”

“Merci pour tout et que la Force soit avec nous”

En pleine promotion de son dixième Ultra, Booba a été interpellé par la surprenante demande adressée par Chantal Goya, la chanteuse a confié son envie de faire une collaboration avec le rappeur français, la réalisation d’un tel duo serait totalement inattendue.

Le dernier album album de Booba sortira dans moins de 3 semaines, le DUC de Boulogne vient de lancer la précommande de cet opus et a présenté toute la semaine les différents invités de projet mais une collaboration étonnante pourrait avoir un lieu à l’avenir avec Chantal Goya, cette dernière était de passage cette semaine sur Europe 1 dans l’émission d’Anne Roumanoff et lui a fait une proposition. Au début de sa carrière Elie Yaffa avait demandé l’autorisation à la chanteuse et à l’ancien directeur d’Universal, Pascal Nègre de pouvoir prendre le nom de scène de Booba pour éviter d’avoir ensuite des problèmes de droits en raison de la ressemblance avec le personnage du dessin animée Bouba le petit ourson dont la version française du générique est interprétée par Chantal Goya, elle avait validé la demande à l’époque.

“Appelez moi…”

“En fin de compte, il avait demandé par l’intermédiaire du président d’Universal, si le titre de Bouba pourrait devenir celui de sa carrière de cet artiste.” a-t-elle confié sur cette anecdote au micro d’Europe 1 en expliquant que tout s’est passé simplement, qu’elle avait décidé d’accepter la demande de B2O et l’avait découvert pour la première fois lors d’un passage télévisé dans une émission de Ruquier ou Cauet puis qu’il lui avait ensuite témoigné tout son respect.

Questionnée ensuite si Booba lui avait déjà suggéré une collaboration entre eux, elle a répondu, “Ah non, je pourrais faire le lapin en rap avec lui”, des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Le passage radio a été relayé sur le compte Instagram de “La Piraterie” ce jeudi soir avec le message, “Merci Chantal et mort aux cons. Par contre pour ton spectacle “LE SOULIER QUI VOL” Ça fait très violence conjugale ( surtout en mode covid/confinement ) donc appelez moi avec Jean-jacques et on trouve une alternative sympa. Ça sera ma petite contribution. Encore merci pour tout et que la Force soit avec nous”.