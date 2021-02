Jul va sortir un nouveau feat avec Wejdene qui s’explique sur la rumeur PNL

PNL, Jul, Wejdene s’exprime

Le rappeur français le plus productif du rap game vient à peine de fêter son 15ème disque de platine avec son dernier album “Loin du monde” paru au mois de décembre avec 100 000 ventes qu’il prépare déjà la suite avec un nouvel album gratuit et Jul vient également d’enregistrer un deuxième featuring avec Wejdene, cette dernière vient de révéler l’information et s’est expliquée sur la rumeur d’une collaboration avec PNL.

Wejdene vient tout juste de sortir son nouveau single intitulé “Réfléchir” accompagné de son clip disponible sur Youtube, “Voilà ! Trop de choses qu’on fais dans nos vies sans réfléchir ! Prenons notre temps la vie cava trop vite ! Tellement heureuse de vous présenter ce film” a-t-elle commenté à l’occasion de la mise en ligne de la vidéo sur son compte Instagram, ce titre devrait figurer sur la réédition de son premier album “16” avec également une nouvelle collaboration en compagnie de Jul.

Un nouveau feat a été enregistré !

En effet pour la promotion de ce single, Wejdene était de passage chez Skyrock ce matin dans l’émission le morning de Difool, elle a été questionnée par l’animateur sur sa rencontre avec Jul et s’ils préparent des nouveaux projets ensemble, le tout en répondant avec la validation de son manager Feuneu présent à ses côtés dans le studio de la radio. “Il sera sur la réédition.” a annoncé la jeune chanteuse qui a ensuite démenti la rumeur d’une collaboration avec PNL. Il y a quelque mois une photo d’elle dans une story Instagram avec la légende “PNL on leur dit” tout en mentionnant le groupe formé des deux frères NOS et Ademo avait intrigué le public et fait le buzz.

Un nouveau featuring entre Jul et Wejdene sera donc sur la réédition de l’album « 16 » certifié Disque D’or dont la date de sortie n’est pas encore connue. Au mois de décembre dernier les deux artistes avaient collaboré pour une première fois ensemble sur le morceau éponyme de l’album du rappeur Marseillais “Loin du Monde“, en terme de streams, le single a été le deuxième plus gros succès de ce projet derrière le carton du feat avec SCH sur le titre “Mother F**k” et devrait bientôt être certifié très prochainement du single d’or.

Le tube “Bande Organisée” de Jul vient également d’être parodié avec réussite par des humoristes Suisses cette semaine dans une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux.