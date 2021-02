6ix9ine : un rappeur veut sa peau, “Tu vas mourir quand je te verrai”

6ix9ine s’est encore fait un nouvel ennemi après son dernier clip “Zaza” qui vient déjà de dépasser les 23 millions de vues sur Youtube en moins de deux jours d’exploitation et ses propos contre les autres rappeurs se moquant ouvertement d’eux puis son embrouille avec Meek Mill, 600Breezy a décidé de s’en prendre à lui notamment en raison de son manque de respect envers King Von décédé le 6 novembre 2020 dans une fusillade.

Tekashi 69 et 600Breezy se sont sévèrement pris la tête lors d’un live sur Instagram avec un échange tendu. Ce dernier nommé est un rappeur de la ville de Chicago, très énervé, il n’a pas hésité à menacer de mort 6ix9ine et à l’insulter ouvertement après avoir interprété des références aux décès de King Von dans son dernier titre. “Tu vas mourir quand je te verrai. Je ne suis pas Meek. Y a qu’avec ta sécurité que tu bouges, car tu es une salo*e. Tu as une sécurité parce que tu es un pu*e. Tu vas mourir mec.” a-t-il commenté avant de mettre en garde son service de sécurité, “Tes gardes du corps feraient mieux d’être prêts”.

“J’irai en prison quand je vais te croiser” a ensuite poursuivi dans les commentaires du live 600Breezy en précisent qu’il n’est pas comme Mekk Mill, la menace semble donc très sérieuse. 6ix9ine vient donc encore d’ajouter un nom à sa longue liste de ses ennemis mais cela ne semble pas l’affecter. Depuis sa libération de prison, le rappeur américain a constamment fait dans le jeu de la provocation se mettant à dos des nombreux artistes et cherchant à faire le buzz sauf que cela n’a pas été forcément très prolifique car son dernier album a été un échec commercial alors que la police lui avait pourtant conseillé de se faire discret à sa libération lui proposant même le statut de témoin protégé ou de changer d’identité ce qu’il avait refusé.