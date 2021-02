Leto s’offre une voiture de luxe à Dubai en pleine polémique sur l’abandon de son chien

Le weekend dernier le rappeur français Leto a fait parler de lui dans la presse accusé d’avoir laissé à l’abandon son chien nommé Captain, maltraité, l’animal a été placé dans refuge, actuellement en vacances aux Émirats arabes unis à Dubai pour prendre du bon temps, l’artiste qui s’est justifié sur les réseaux sociaux face à polémique pour s’expliquer sur cette affaire.

L’affaire a éclaté publiquement suite aux révélations du Parisien, dans un article publié ce dimanche le quotidien a annoncé qu’une plainte a été déposée par l’Association protection animale à l’encontre du rappeur Leto, l’accusant d’avoir abandonné son chien nommé Captain, un American Staff de 11 mois présent dans plusieurs de ses clips. Il a été enfermé nuit et jour sur un petit balcon insalubre de 1m², l’urine et les excréments ont jonché le sol. L’association de défense pour les animaux a été avertie par des voisins pour lui venir en aide et le retire à la personne qui en avait la charge, les riverains ont déclaré avoir entendu constamment le chien pleurer depuis 6 mois.

Leto s’est justifié sur Twitter et Instagram, “Je découvre comme vous les atrocités qu’il subit depuis” a-t-il affirmé, le rappeur n’aurait plus la garde du chien et assure l’avoir donné mais son nouveau propriétaire n’a pas fait les démarches administratives pour l’acquisition de l’animal alors que l’artiste a promis de le sortir de là. Il a été convoqué ainsi que le locataire du logement qui serait son frère ayant laissé le chien enfermé sur son balcon afin de s’expliquer devant la justice. Un affaire médiatisée qui ne semble pas avoir affecté l’auteur du tube “Macaroni”, loin de Paris, de passage à Dubai, ce dernier s’est affiché fièrement en compagnie de son compère Ninho la nuit dernière dans la story de son compte Instagram en train d’hésiter pour le choix d’une voiture de luxe ce qui risque encore d’alimenter les critiques à son encontre sur cette polémique.