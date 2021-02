Sans relâche, Rohff enfonce Booba après sa plainte

Rohff semble bien décidé à ne rien lâcher à Booba, après avoir déjà taclé son rival sur son compte Twitter suite à l’annonce du dépôt d’une plainte contre le journaliste Yerim Sar, Housni en a remis une couche dans la story de son compte Instagram avec plusieurs publications contre Skyrock et B2O qui de son côté est resté silencieux, ce dernier se concentre désormais sur la promotion de son nouvel opus disponible dans un peu moins de deux semaines.

En fin de semaine dernière, Booba a annoncé avoir décidé de déposer une plainte contre le journaliste et animateur chez Mouv’ pour ses récents propos sur les réseaux ains que lors d’un passage radio pour diffamation et injures publique sur des allusions à des relations avec des mineures contre le DUC. Yerim Sar n’a pas fait de commentaire sur cette plainte et a simplement tweeté un GIF avec l’acteur américain Morgan Freeman en train de déclarer “Good luck” (Bonne chance) mais Rohff n’a pas manqué de commenter cette affaire et lui a lancé plusieurs piques sur Instagram après un premier tacle sur Twitter.

“Une plainte contre une femme qui nous harcèle h24 ok Mais contre un homme qui nous clash une après-midi? jamais de la vie ! Oh le mauvais perdant. Esprit coubertin ou libertin?” avait déclaré dans un premier temps Rohff sur Twitter avant d’enchainer avec plusieurs stories contre Kopp avec tout d’abord une capture d’écran d’un article du média Rapelite avec le titre “Booba s’en prend à Laurent Bouneau et qualifie son patron de pédophile”. “Ben voilà boycottage de mes tubes et classiques s’explique. L’alliance des pointus, y en a plus d’un qui se sent visé à ce que je vois” a commenté Housni en ciblant également la radio Skyrock à qui il reproche de ne pas diffuser ses singles et avait poussé un coup de gueule contre la radio il y a quelques jours pour l’oubli de son nom dans les auteurs des classiques du rap français.

Rohff a ensuite poursuivi avec un montage photo de Booba avec une affiche d’Ali Baba et les 40 voleurs rebaptisée en “Eli Baba & les 40 mineurs, un film de Erk’Elie, musique originale I Believe i can fly” et la légende “Bientôt Booby la pointe à Dakar interdit au plus de 16 ans” en référence aux déclarations de Yerim Sar sur une affaire ayant eu lieu à Dakar impliquant soi-disant une mineure et le rappeur français et pour le comparer au chanteur américain R-Kelly en prison suite à des accusations d’agressions sexuelles sur des jeunes femmes.

Pour persister dans ses moqueries sur des supposées accusations de relation de B2O avec une mineure, Housni a également publié des montages pour le traitant de “PP = pointeur plainteur”. Des messages qui n’ont pas affecté le Kopp, il n’a pour le moment pas répondu aux provocations de Padre du Rap Game alors ce dernier est déterminé depuis plusieurs mois à lui faire de l’ombre après une longe période de silence.