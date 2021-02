Soolking blessé après une grosse chute en buggy à Dubai, il rassure les fans

En plus de son album “Vintage” paru le 20 mars 2020 certifié Disque D’Or, Soolking a enchainé plusieurs collaborations avec depuis l’année dernière avec Hornet La Frappe, Ghali, Naps, GLK, Leto, Sifax, Kendji Girac, Lynda, Landy, Imen Es, Hatik, Camélia Jordana ou encore plus récemment avec son compère Sofiane sur le single “Nouveaux parrains” dont le clip vient de dépasser le 4 millions de vues sur Youtube.

En attendant de découvrir son projet, Soolking se repose actuellement avec quelques jours de vacances à Dubai, un séjour dont l’artiste originaire d’Algérie a fait partagé à ses fans ses différents moments de sa vie privée sur son compte Instagram suivi par près de 7 millions de personnes comme son récent passage chez le chef cuisiner turc, Burak et sa dernière mésaventure ce dimanche 21 février 2021 lors d’une sortie très mouvementée en buggy lors de laquelle l’auteur du tube “Zemër” a été victime d’un accident et s’est fait quelques frayeurs.

Très demandées par les touristes de passage à Dubai et les amateurs des sensations fortes, Soolking s’est également amusé à faire une excursion dans le désert en buggy mais une grosse chute lui a causé quelques blessures, selon les images le véhicule de l’artiste s’est renversé. Après l’incident le chanteur a affiché dans une story les dommages du buggy ainsi que sa main avec des bleus, du sang suite à des égratignures, ses doigts tordus et enflés à cause de cet accident, suspectant une fracture au niveau de la main, il s’est rendu à l’hôpital pour se faire soigner mais heureusement plus de peur que de mal.

Soolking a tenu à rassurer son public, après avoir soigné ses blessures tout va bien, il a affiché une photo de sa main avec un énorme bandage et le pouce levé ainsi que la légende “Tout ok la mif” à la sortie de l’hôpital et va pourvoir continuer de profiter de son séjour à Dubai avant de reprendre prochainement la musique pour ses prochains projets à venir.