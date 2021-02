Booba clash Damso avec cette nouvelle attaque

Dans ses multiples clashs, Booba n’oublie pas Damso, après s’être amusé d’un tacle de l’influenceuse d’origine Polonaise Polska avec une vidéo amusante de fils Omar pour lui répondre, il vient de se moquer de son ancien protégé Dems après la présentation du disque vinyle de l’album QALF de son ancien acolyte avec qui il avait collaboré sur les singles “Pinnochio” ou encore “113” avant une séparation difficile entre eux qui s’est suivie d’une embrouille.

Banni définitivement d’Instagram après une provocation trop sur le réseau social au mois de décembre, Booba s’active maintenant sur Twitter mais reste présent sur Insta par l’intermédiaire du compte de la Piraterie sur lequel, il n’est hésite pas à poursuivre ses attaques contre ses différents rivaux dans le rap game comme l’atteste la dernière séries de stories contre Damso en réaction à la sortie des vinyles pour son dernier opus QALF paru au mois de septembre 2020, un vinyle transparent dont les fans du rappeurs Belges ont témoigné une certaines admiration sur les réseaux face à la beauté de l’objet.

Un vinyle comparé à un “plateau tournant four micro-ondes”

Sauf Booba n’est pas vraiment du même avis des fans de Dems et a comparé les vinyles transparents au plateau d’un micro-onde, il s’est même amusé à faire la comparaison avec ceux d’un four de la marque Arthur Martin en postant une capture d’écran du site de vente en ligne Amazon avec “plateau tournant four micro-ondes” avant de publié une conversation en privée avec son graphiste pour s’assurer que le vinyle de l’album Ultra ne sera pas identique à celui de Damso. B2O précise que le vinyle de son nouvel opus devrait être noir, “nous on est nwar”, commente-t-il.

Le dernier album de Booba sera disponible sur toutes les plateformes de stremaing à partir du 5 mars prochain, la version physique et les vinyles seront eux expédiés un peu plus tard, à partir du 30 mars, cela va notamment éviter un éventuel “leak” de l’album avant sa sortie digitale. Un projet sur lequel, le DUC a invité plusieurs artistes tel que Bramsito, Elia, Dala, Gato, SDM ou encore Maes pour une troisième grosse collaboration entre eux et dont il avait prévu un Planète Rap exceptionnelle mais cela suite à des négociations compliquées avec les dirigeants de la radio, l’événement est annulé.