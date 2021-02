Diam’s écrit encore, confesse Vitaa !

Vitaa est toujours proche de Diam’s

En 2006, Vitaa avait réussi à accéder à la notoriété avec la sortie de son featuring avec Diam’s sur le morceau Confessions nocturnes extrait de l’album Dans ma bulle de la rappeuse français désormais en retrait du monde musical depuis plusieurs années suite à l’arrêt de sa carrière d’artiste, “Mél, assieds-toi faut qu’j’te parle” les paroles de ce titre sont depuis restées dans la mémoire des auditeurs et des fans qui sont toujours à l’affut des nouvelles de Mélanie.

Cette collaboration entre les deux chanteuses devenue un véritable classique avait même été certifiée disque de diamant en 2007 avec plus de 500 000 ventes à l’époque, depuis Vitaa a toujours gardé le contact avec Diam’s et a récemment donné des nouvelles de son ancienne compère au micro qui a désormais totalement changé de vie après avoir marqué l’histoire du rap français de son talent ainsi que toute une génération avec plus 1,2 millions de ventes avec ses 4 albums.

Il y a quelques semaines de passage sur France Inter, Vitaa avait profité de cette occasion pour faire une reprise très réussie d’un autre classique de Diam’s avec le morceau “Ma France à moi” sorti en 2016, elle a aussi confié quelques nouvelle de l’ancienne rappeuse avec qui elle est toujours amie en confirmant. Mélanie a bien tourné la page de la musique mais écrit toujours couplets mais en exclusivité de celle qui forme un duo à succès ces dernières années avec Slimane.

“C’est une passionnée. Elle écrit encore, même si elle a mis la musique de côté, des textes, des bouquins. Parfois, on est ensemble à la maison et elle se met à me faire un couplet“, a-t-elle révélé avant de préciser “Elle a ce don de le faire, d’avoir cette plume piquante qui rebondit, d’avoir toujours la bonne rime” puis de conclure, “elle est plus heureuse comme ça et moi je respecte son choix, c’est mon amie, mais elle le fait toujours de façon merveilleuse”.

“Surgie au milieu des années 2000, au détour d’un duo devenu culte avec Diam’s, elle a depuis sorti cinq albums, et s’est imposée comme l’une des grandes voix de la chanson française. Vitaa est l’invitée d’Augustin Trapenard.” a d’ailleurs décrit France Inter pour présenter Vitaa lors de cette vidéo pour la promotion du projet “Versus, Chapitre II” réalisé avec Slimane.