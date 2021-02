Playboi Carti sort une arme avant de gifler un haters dans la rue

Le rappeur américain Playboi Carti qui s’est fait connaître au grand public en 2017 avec le succès de mixtape nommée “Playboi Carti” sur laquelle figure ses tubes “Magnolia et “Wokeuplikethis” puis avec son tout premier album intitulé “Die Lit” qui s’était hissé à la troisième place du Billboard Hot 200 sa sortie vient de faire parler de lui suite à une altercation avec un inconnu.

Dans la soirée du 20 février dernier, Playboi Carti a choqué un individu qui s’est présenté face à lui, après avoir été pris à partie par ce dernier dans la rue, l’insultant soudainement “Tu es une tape**e” avant de déclarer également a voir posé ses mains sur sa sœur, le rappeur américain n’a pas apprécié les propos de cette personne et ne s’est pas laissé faire, il a décidé de sortir son arme pour le menacer et le calmer.

Effrayé par le pistolet, le fan a tenté de défier Playboi Carti en lui demandant de poser son arme mais en le provoquant pour se battre à mains nues comme des hommes mais l’artiste a essayé de discuter avec lui calmement pour comprendre la raison des insultes avant de finalement le gifler, l’incident se serait ensuite terminé en bagarre générale entre eux. La vidéo filmée par cet homme avec son smartphone a fait le buzz sur les réseaux après sa diffusion cumulant des millions de vues. Après cet incident Playboi Carti a affirmé sur son compte Twitter avoir mis KO cet individu, l’ancien petit ami d’Iggy Azalea est ensuite reparti en studio pour finaliser la nouvelle édition de son album “Whole Lotta Red”.

i KnOck br0 oUT . hE WAS bEInG TOo cRAZY !

— 💋🧛🏿‍♀️ (@playboicarti) February 20, 2021