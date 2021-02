Bobby Shmurda : Quavo le ramène à la maison un jet privé et lui offre 20.000 $

Quavo a accueilli Bobby Shmurda pour sa sortie de prison

Après les sulfureux 6ix9ine et Kodak Black, c’est au tour d’un autre rappeur américain de sortir de prison, Bobby Shmurda va pouvoir profiter de sa liberté, il vient de quitter son établissement pénitencier cette semaine pour retrouver son ami Quavo et ils ont fêté l’événement.

Quelques mois après l’énorme succès de son single Hot N*gga en 2014, la carrière du rappeur Bobby Shmurda a été compromise, ce dernier s’est retrouvé sous le coup d’une accusation de préméditation de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui ainsi que de possession illégale de drogues et d’armes. Le tribunal a ensuite condamné l’artiste à sept ans de prison en évitant l’emprisonnement à vie, il avait la possibilité de ne faire que cinq années d’emprisonnement mais a finalement écopé deux ans supplémentaires pour soutenir son compère, Rowdy afin qu’il échappe à 12 ans de prison.

Sept années après son incarcération au mois de décembre 2014, Bobby Shmurda a donc pu quitter sa cellule pour retrouver la liberté. Le rappeur originaire de Miami est officiellement libérable depuis ce mardi, il est désormais en liberté conditionnelle jusqu’au 11 décembre 2021. Son ami Quavo a profité de l’occasion pour l’accueillir de la meilleure des façons à la sortie de la prison avant de l’emmener en jet privé et également de lui offrir 20 000 dollars, le tout très bien accompagné avec quelques jolies jeunes femmes. « Je vais aller chercher mon gars (…) Je vais personnellement aller récupérer Bobby Shmurda. » avait-il confié, le membre des Migos a tenu sa parole pour le plus grand bonheur de son pote, ravi de retrouver l’air libre.

“Mon équipe a créé ce compte Instagram, mon compte officiel a été hacké. Merci à tous mes fans aussi impliqués, j’ai un compte vérifié et un million d’abonnés sans jamais avoir été actif sur ma page. Merci pour votre loyauté et pour avoir purgé cette peine de six ans avec moi.” a également Bobby Shmurda via les réseaux sociaux pour remercier son public à l’occasion de sa libération en ajoutant “Je vous aime tous et j’espère vous revoir le plus rapidement possible”.

🚨 Quavo a récupéré Bobby Shmurda en jet privé cette nuit, il lui a également offert 20.000 dollars : bienvenue à la maison 🙏🏽 pic.twitter.com/Czj3Of35Jj — French Rap 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 23, 2021

Quavo a tenu sa promesse et est parti chercher Bobby Shmurda à l’aéroport, après sa sortie de prison! pic.twitter.com/kpHokUAuSG — Urban Papers 🇺🇸 (@UrbanPapers_) February 23, 2021