Rohff compare Booba à 6ix9ine et annonce des “records de triche sur Ultra”

Rohff n’avait jamais vraiment apprécié les balances comme 6ix9ine et avait déjà exprimé à plusieurs reprises son désaccord avec le rappeur américain qui ne laisse personne indifférent, il y a quelques jours ce dernier s’est retrouvé sous le coup d’une accusation de tricherie pour gonfler les vues de ses vidéos, Housni a rebondi sur cette affaire pour s’en prendre également à son rival Booba en les accusant tous les deux de tricher sur les streams comme il l’avait déjà fait auparavant.

“Il a démocratisé le mode balance, les gens snapent tout ce qui se passe sous leurs yeux normal, ca balance en image à la seconde près maintenant” avait déjà commenté Rohff dans une story Instagram le mois dernier à l’encontre de Tekashi 69. Il vient encore de réagir à une autre affaire concernant 6ix9ine accusé par un Youtubeur américain, ancien animateur radio du nom de Troi Torain de truquer les chiffres de ses clips, comme pax exemple avec son dernier titre Zaza paru la semaine dernière, la vidéo a rapidement explosé le nombre des vues cumulant plus 20 millions moins de deux jours après sa mise en ligne mais le contenu a ensuite été supprimé du site d’hébergement de vidéos sans explication cette semaine.

6ix9ine aurait truqué les chiffres des vues de ce clip comme pour les autres, dans une capture d’écran d’un article relayé par Rohff, Troi Torain déclare, “Les chiffres de Tekashi sont fake. Je pourrais avoir genre 500 000 abonnés maintenant. Je sais comment faire. Je pourrais avoir 150 000 vues sur chacune de mes vidéos.” avant de poursuivre “Je sais comment faire, mais quand ils vont faire les audits, je ne veux pas avoir à les payer pour que mes chiffres restent.” avant d’accuser Tekashi 69 d’être un troll et de faire de la mauvaise musique, cette théorie expliquerai l’échec commercial de son dernier album.

“Fake, comme tous les chiffres d’Erk Elie. Triple P le papy pointeur plainteur désireux de battre tous les records de triche sur Ultra. On à hâte, ça risque d’être le grand n’importe cirque du stream, préparez vos calculettes, la courbe va éclater, made in China ou peut être le Pakistan ou la Russie” a commenté Rohff en réaction à cet article au sujet de 6ix9ine en affirmant que Booba achète des streams pour gonfler les chiffres des ventes et qu’il va encore le faire selon lui pour son dernier album Ultra à paraître le 5 mars 2021, déjà disponible en précommande. Cet opus sera le dernier de B2O et pourrait marquer la fin de sa carrière, il a déjà évoqué plusieurs fois la possibilité de stopper la musique après ce projet mais sans officialiser l’information ce qui a agité Twitter ce mercredi soir suite l’annonce de la tracklist finale d’Ultra conclue avec le featuring en compagnie de Bramsito intitulé “Dernière Fois”.