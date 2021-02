6ix9ine veut mourir d’après sa baby mama

6ix9ine ne laisse personne indifférent ces dernières jours après avoir fait son retour fracassant sur les réseaux et en musique, le rappeur américain a enchainé les provocations s’attirant les foudres de ses nombreux confrères, un comportement qui a poussé sa baby mama, Sara Molina à sortir du silence pour s’exprimer sur ce comportement dangereux.

Depuis sa sortie de prison 6ix9ine ne semble avoir peur de rien, il n’a pas accepté de profiter du statut de témoin protégé à sa libération suite à la réduction de sa peine pour sa collaboration avec la police et s’est entouré d’un service de sécurité imposant pour assurer sa protection mais cela ne l’empêche pas de s’embrouiller avec tout le monde ou encore de se faire des nombreux ennemis ce qui pourrait lui être fatal.

Pour la première fois depuis des longs mois, alors qu’elle avait déjà refusé que 6ix9ine puisse voir son enfant sans une évaluation psychiatrique lors de son passage en prison, Sara Molina s’est exprimée sur les agissements du rappeur américain et n’a pas été très tendre avec lui l’insultant de trou du cu* avec une perruque, avant d’expliquer qu’il ne manque pas l’occasion de s’en prendre à quelqu’un alors qu’il n’a jamais défendu sa propre fille souvent prise à partie avec sa mère sur les réseaux ou encore dans la rue en raison des actes inconscients de son père.

“Nous pouvons tous voir qu’il est clairement en mission. Pour les gens qui ont le culot de me dire tout ce qui se passe, ne mentionnez pas mon enfant, qui est complètement innocent. Je ne pense pas qu’une enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, peu importe la tranche d’âge, aucun enfant ne devrait vivre ça.” a-t-elle déclaré cette semaine sur son compte Instagram avant d’ajouter en légende de sa publication, “Je suis harcelée et menacée à cause de ce qu’il fait. J’ai le droit de parler de la situation et de protéger ma fille et moi-même de tout ce qu’il pourrait nous faire subir avec ses beefs qu’il provoque…”.

Sara Molina a ensuite poursuivi en partageant dans une story une copie d’écran d’un message d’un inconnu qui menace de gifler sa gille, “Laissez mon enfant en dehors de ça. Il ne s’occupe pas de sa fille, il ne la protège pas et il ne l’aime pas.” a-t-elle commenté avant de conclure au sujet de 6ix9ine, “Il attaque quiconque le clashe, mais ne va pas prendre la défense de sa fille de 5 ans, il a le souhait de la mort et prend plaisir à antagoniser quiconque le suit dans ses conneries”