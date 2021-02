Crim’s : qui est le rappeur victime d’une fusillade ?

Crim’s a reçu 3 balles ciblé par une tentative de meurtre

Alors que ces derniers mois plusieurs rappeurs américains ont été ciblés par des fusillades, deux drames viennent également de toucher des rappeurs français. Le 14 février dernier, un jeune rappeur Marseillais du nom de scène de Zeé a été tué après le tournage d’un clip, une autre tragédie a eu lieu ce mercredi soir en banlieue parisienne le rappeur nommé Crim’s a été pris pour cible par des coups de feu.

La nuit dernière vers 20 heures, à Bonneuil-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne, deux individus cagoulés encore en fuite et recherchés par la police ce jeudi ont fait irruption à bord d’un véhicule 4X4 T-Roc Volkswagen place des Liberté. Équipés d’une arme d’épaule et d’un pistolet automatique, les deux assaillants ont tiré à trois reprises, au moins l’un des tirs a touché Crim’s dans ce qui semble être une “tentative d’exécution” selon Le Parisien, le parquet de Créteil a ouvert une enquête pour tenter de retrouver les agresseurs.

Après les coups de feu, des témoins de la fusillade ont appelé les secours, le rappeur français a été emmené d’urgence à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil dans un état critique mais toujours conscient lors de son transfert, aucune information n’a été communiquée sur cet incident, ni sur l’état de santé de Crim’s pour le moment.

Crim’s n’est pas un nouveau venu dans le monde du rap, ses premiers clips diffusés sur Youtube datent de 2015, son dernier clip intitulé “Freestyle Sombre” remonte au mois d’octobre 2020. Il a également clippé plusieurs morceaux en collaboration avec Daymolition lui permettant de se faire connaître sur la scène rap comme sur le titre “Flex #2Round” publié au mois de mai 2018 avec quasiment un million de vues ou encore sur “Jeune Banlieusard #3Round” avec plus de 250 000 vues paru au mois d’octobre 2018 et également plus récemment avec “#C​’estLaRueMonPote #1”. L’artiste a un style de rap très street et sombre, il parle dans ses paroles du trafic de drogues ou des armes.