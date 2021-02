Des anciens tweets de Bramsito insultant Booba refont surface ?

Le tout dernier album de la longue de carrière de Booba sortira dans 10 jours, il vient enfin de dévoiler la fameuse tracklist de cet opus et elle a rapidement fait réagir les internautes, en début de semaine Bramsito s’était retrouvé en Top Tweet bien malgré lui suite à cette annonce et cela a bien amusé B2O, des Twittos ont tenté de mettre en place un faux clash entre eux.

Dans un premier temps les internautes ont exprimés des critiques sur le fait de choisir le featuring avec Bramsito pour conclure l’album, les fans ont été partagés sur cette décision de Booba car cette collaboration va marquer le coup comme étant potentiellement le dernier morceau de la carrière de B2O qu’il avait débuté avec Ali et le groupe Lunatic dans les années 90. Les Twittos ont fait part d’une certaine déception sur cette fin avant que des anciens Tweets datés de 2016 de Bramsito ont fait surface sur la toile dans lesquels ce dernier s’était moqué à l’époque de Booba et de ses morceaux, il vante également les mérites de Kaaris ou Rohff avec qui Kopp est en clash depuis plusieurs années avant de lancer des insultes à l’encontre de ses enfants Luna et Omar.

Face à la polémique après la diffusion des tweets, Booba a rigolé de la situation en partageant des captures d’écran des messages sur son propre compte Twitter de ce qui n’est qu’un vulgaire fake avant d’accuser l’influenceuse d’origine polonaise, Polska d’être derrière toute cette affaire afin de semer la discorde entre eux. Bramsito s’est également amusé de la situation à son tour et a publié ces faux tweets avant que B2O ne supprime finalement tout pour mettre fin à toute cette fausse histoire ce qui a fait parler sur le réseau social en plus de leur collaboration sur le single “Dernière fois”. Ce featuring a été la cause de cette mésaventure, des internautes mécontents du choix de ce titre pour terminer l’album ont essayé de semer la zizanie entre eux.