Booba tease un clip mystérieux très sombre, la pression monte avant Ultra

Le calme avant la tempête

Ca y est la dernière ligne droite avant la sortie d’Ultra est lancée. il y a quelques jours le tracklisting de l’album a été présenté par Booba avec comme prévu les 7 featurings annoncés précédemment sur les réseaux par le compte Instagram de La Piraterie, (Maes, Gato, Elia, Dala, JSX, SDM, Bramsito), le projet comporte au total 14 titres dont 12 morceaux inédits et donc 5 solos.

L’annonce de cet tracklist d’Ultra fait beaucoup parler auprès des internautes depuis sa publication. Une grande partie du public est impatient de découvrir ce nouvel opus de B2O après un peu plus de trois années d’attente depuis l’album Trône, mais une partie des auditeurs sont déçus par l’absence des grands noms dans la liste des featurings à l’exception de Maes qui a d’ailleurs été le dernier invité confirmé sur le projet. Des fans ont également affiché une déception sur le choix du dernier titre de la tracklist en collaboration avec Bramsito car il va sans doute marquer la fin de sa carrière comme Booba l’a laissé entendre depuis quelques temps comme dans une vidéo ou il fait ses adieux aux haineux.

Après les titres “5G” et “Azerty“, pour le moment Booba n’a pas annoncé un troisième single extrait de ce qui sera son quinzième projet et dernier album. Il faudra sans doute patienter jusqu’au 5 mars prochain pour en savoir un peu plus sur cet album mais un nouveau clip ne devrait pas tarder à sortir prochainement pour continuer de faire monter la pression et assurer la promotion d’Ultra. En effet le DUC vient de mettre en ligne sur son compte Twitter une courte vidéo très sombre et mystérieuse dans laquelle il apparaît au milieu d’une forêt lugubre, le plan de la caméra s’approche ensuite doucement vers lui, avec en légende de la séquence un simple sablier qui rappelle la pochette de son premier album “Temps mort”. Kopp n’a donné aucune autre information mais cela semble être l’extrait d’un clip à venir, la vidéo a rapidement suscité l’enthousiasme des fans, ces derniers ont tenté de deviner quel est le nom du morceau clippé, réponse peut être dans les prochains jours.