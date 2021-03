6ix9ine dérape encore en agressant une strip-teaseuse

6ix9ine continue de faire parler de lui non stop depuis une semaine et se retrouve encore en plein milieu d’une polémique alors qu’il vient de tenter de relancer sa carrière de rappeur avec la récente sortie d’un nouveau titre dont le clip cumule déjà des millions de vues sur YouTube.

En effet 6ix9ine vient encore de faire un bad buzz après le flop de son dernier album au mois septembre, le rappeur américain fait sont retour sur les réseaux il y a un peu plus de deux semaines mais vient encore de se retrouver à la Une des médias pour un nouveau fait divers révélé par TMZ. Les événements reprochant contre l’artiste se seraient passés dans une discothèque, un inconnu l’aurait insulté de “balance”, le rappeur n’aurait pas apprécié et a réagi en prenant une bouteille de champagne pour la lancer sur cette personne mais il n’a pas touché sa cible. L’objet en question a atterri sur la tête d’une strip-teaseuse nommée Alexis Salaberrios. Cette dernière a été contrainte de se rendre à l’hôpital pour se faire soigner et aurait décidé de porter plainte pour le poursuivre en justice.

Visiblement pas très affecté par cette nouvelle polémique, 6ix9ine n’a fait aucun commentaire sur cette affaire mais son avocat est sorti du silence afin de nier les accusations, “Il y a des caméras vidéo dans l’établissement. C’est une tentative pour le faire tomber” a-t-il déclaré alors que son client s’était déjà embrouillé avec Meek Mill sur le parking d’une boîte de nuit il y a une dizaine de jours et que sa baby mama a récemment confié que son comportement provocateur nuit à sa fille qui subit les conséquences de ses agissements.