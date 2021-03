Booba se moque de Rohff et Kalash via Instagram

Rohff et Kalash ciblés par Booba sur Instagram

Dans cette dernière ligne droite avant la sortie d’Ultra, Booba s’active sur les réseaux sociaux mais n’oublie pas les clashs et de lancer des attaques contre ses rivaux comme récemment pour se moquer du vinyle du dernier album de Damso, cette fois ci c’est Rohff et Kalash qui en ont fait les frais.

Pas de répit pour B2O

Le père de Luna et Omar ne cesse de faire parler de lui, une façon de faire monter la pression avant son ultime album solo qui va mettre fin à sa carrière en faisant du bruit dans les médias et sur les réseaux. En effet comme souvent Booba fait toujours couler beaucoup d’encre en plus de la sortie d’ULTRA pour le 5 mars prochain, le rappeur français exilé à Miami continue de s’en prend fréquemment à ses rivaux sur son compte Twitter ou bien sur Instagram par l’intermédiaire du compte de La Piraterie.

Le week-end dernier, Booba a été toujours aussi actif sur ses réseaux sociaux et s’est amusé à s’en prendre à Rohff puis à Kalash. Dans une story Instagram, l’interprète de Ratpi World a posté une vidéo de Housni lors d’un entretien avec Konbini avant de poursuivre avec une photo du rappeur français originaire de Martinique au téléphone avec la légende « Je dois aller dans le 93, quelqu’un peut demander au préfet si c’est bon ? @kalash972 #mwakamou ». B2O fait référence aux propos qu’avait tenu Kalash lorsque leur clash avait éclaté, ce dernier l’avait menacé de ne pas revenir dans le 93, une mise en garde qu’il n’a pas souhaité prendre au sérieux mais plutôt bien amusé.

En attendant son ultime album, actuellement à Paris pour en assurer la promotion, Booba sera ce jeudi dans « Touche Pas à Mon Poste » pour battre un record d’audience à la télévision mais ne fera finalement pas de Planète Rap sur Skyrock n’ayant pas trouvé d’accord avec la radio sur les termes du contrat.