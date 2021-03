Booba vise 80 000 ventes en 1ère semaine avec Ultra

Booba extrêmement ambition

À quelques heures de la parution de son nouvel opus ULTRA, Booba affiche son ambition et son optimisme sur les ventes de l’album, l’artiste compte bien frapper un gros coup avec les chiffres de la première semaine d’exploitation.

Ultra pourrait marquer l’histoire du rap

Quelques jours seulement avant la sortie d’ULTRA, Booba affiche sa confiance en annonçant déjà qu’il va faire beaucoup qu’avec Trône il y a 4 ans pour sa première semaine de vente. Très sûr de lui, B2O est toujours très attentif aux chiffres et compte bien assumer son statut d’autoproclamé Boss du Rap Game avec cet ultime projet pour tenter d’entrer encore un peu plus l’histoire du rap français, d’un point de vue commerciale cette fois ci.

En effet Booba veut clairement inscrire son nom à la premiere place du classement des plus gros démarrages de la scène rap et pour cela il vient d’annoncer un chiffre stratosphérique via le compte Instagram de La Piraterie, Kopp a relayé les estimations d’un compte fan sur ses ventes en annonçant près de 70 000 ventes pour la première semaine d’exploitation de l’album. Mais B2O pense encore faire mieux que ça et a révélé sa prediction à lui, «Je dis 80 000», a-t-il commenté.

Un tel chiffre en première semaine serait très impressionnant de plus que l’album de Booba ne sortira pas dans version physique ce vendredi mais seulement à la fin du mois, un choix qui va permettre d’éviter une fuite du projet avant sa sortie officielle, les premières ventes ne comptapbiliseront donc que les streams ce qui serait donc un véritable exploit d’atteindre les 80 000 ventes alors que son précédent album Trône avait atteint les 61 000 ventes avec l’ancien barème du SNEP bien plus avantageux que celui aujourd’hui en plus mais avec leak de l’album avant sa sortie. Le Duc sera d’ailleurs de passage dans l’émission TPMP de Cyril Hanouna ce jeudi pour s’offrir un gros coup de promotion devant des millions de téléspectateurs.

Avec une tel ambition, Booba veut entrer dans le premières places du classement des albums rap les plus écoulés au démarrage pour concurrencer Gims avec les albums Ceinture noire (81 382 ventes) et Mon coeur avait raison (85 838 ventes) ou encore Orelsan avec La fête est finie (96 974 ventes) ainsi que les deux frères Afem et NOS du groupe PNL avec Deux frères (113 214).