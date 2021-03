TPMP : grosse embrouille avec Sylvie Ortega et Eryl Prayer, ça a failli dégénérer

En attendant l’émission avec Booba ce jeudi soir pour la promotion de son album, Cyril Hanouna a vécu une soirée très animée ce mardi dans Touche pas à mon poste avec une vive altercation verbale entre Sylvie Ortega et Eryl Prayer en direct qui a bien failli dégénéré.

Accusée d’avoir droguée Loana, son ancienne amie s’est embrouillée avec le sosie d’Elvis Presley qui l’a insulté de “salo*e” avant de lui faire également un doigt d’honneur, face à la tension sur le plateau télévisé, Cyril Hanouna a séparé Eryl Prayer et Sylvie Ortega pour mettre fin à cette échange virulente qui choqué les téléspectateurs.

Sylvie Ortega Munos était présente pour s’exprimer dans TPMP suite à l’overdose de Loana, elle a été accusé par son entourage d’avoir eu une mauvaise influence sur l’ancienne star de la télé-réalité qui avait pourtant affirmé récemment ne plus se droguer. “Ils m’ont mise ici pensant que j’avais voulu faire une tentative de suicide. Ils ont enfin compris que j’avais juste demandé un calmant basique et qu’on avait voulu me faire bien pire. Et pas l’inverse” avait même déclaré Loana à l’encontre de Sylvie Ortega Munos.

“Loana essaye de sauver son honneur car elle a affirmé sur TPMP que la drogue c’était fini ! N’assumant pas, elle rejette la faute sur moi” s’était défendue cette dernière sur son compte Instagram. Ce lundi un proche de Loana, Eryl Prayer était présent dans TPMP pour parler de cette affaire en accusant encore Sylvie, elle serait “enfermée dans une chambre blanche, sans télé, à regarder le plafond, à cause de la dose massive de médicaments” avait déjà affirmé au sujet de Loana avant de notamment déclarer dans l’émission à l’encontre d’Ortega , “Elle lui a filé une dose de médicaments, elle a failli en mourir”.

Puis ce mardi soir, Cyril Hanouna a invité Sylvie Ortega pour répondre aux accusations mais la situation s’est rapidement tendue face à Eryl Prayer. La situation n’était pas loin de déraper avant qu’Hanouna ne tente de les séparer, les insultes ont ensuite fusé avant l’intervention du service de sécurité, “On arrête tout” a conclu l’animateur pour mettre fin à la séquence qui a choqué les internautes sur Twitter et ils ont activement commenté l’altercation sur le réseau social.