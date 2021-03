Booba s’annonce toujours N°1 et dézingue Jay-Z, “son dernier album est tout pourri”

Booba s’attaque à Jay-Z

Le Duc de Boulogne vient d’accorder sa première interview depuis son arrivée en France à Paris il y a quelques jours pour la promotion de son nouvel album Ultra qui sera disponible dans maintenant deux jours. L’interprète du single Ratpi World, son fameux remix de Barbie Girl a choisi le média Brut pour cet entretien exclusif, l’occasion de s’exprimer sur divers sujets et d’adresser un petit tacle à Jay-Z tout en se proclamant le N°1.

“Je suis toujours N°1”

Au mois de février 2020 lors d’un entretien avec GQ France, le rappeur français exilé à Miami avait déjà tenu des propos très critiques envers Jay-Z, “Le mec a tout l’argent qu’il veut pour faire un pur truc, avec les meilleurs producteurs prêts à lui faire des sons du futur, et il sort cet album insupportable (…) Même pas foutu de trouver une seule instru qui tue, avec tout le budget qu’il a. Comment c’est possible ?” avait-il commenté à l’époque faisant notamment référence l’album “4:44” paru en 2017 et il ne semble pas avoir changé d’avis comme l’atteste sa dernière déclaration pour Brut.

“J’ai un record mondial je crois, vu mon âge et vu que je suis toujours numéro 1” a tout d’abord confié Booba sur sa place actuelle dans le rap après plus de 25 années de carrière avant d’ajouter “Je pense que dans le monde y’a pas de rappeurs qui ont accompli ça. Jay-Z, son dernier album par exemple, il est tout pourri personne ne l’écoute.”, B2O estime donc détenir aujourd’hui un record mondial avec sa longévité, il a ensuite bien confirmé que ULTRA sera son tout dernier album comme annoncé précédemment.

“Quand tu as un certain âge, pour moi, ça ne sert à rien de continuer si tu n’es plus dans la course. Moi je suis un compétiteur, donc si je ne suis pas sur le podium, j’arrête, j’ai honte en fait” a également déclaré Booba lors de cette interview sur son envie de toujours au sommet à son âge et après une telle carrière. Kopp s’est également exprimé sur la préparation d’une série dont il va assurer la production et dans laquelle il devrait y prendre un rôle d’acteur, il est aussi revenu sur son bannissement d’Intagram pour avoir enfreint les règles ou encore sur le mouvement Black Lives Matter.