Wejdene gravement malade ? Des clichés à l’hôpital affolent son public

Wejdene sème le doute sur son état de santé

L’interprète du tube Coco vient de faire une énorme frayeur à son public en publiant une inquiétante story dans laquelle elle apparaît dans une chambre d’hôpital. Wejdene a suscité l’intrigue de ses fans pour avoir posté un surprenant cliché sans donner aucune explication sur les raisons de son passage dans une clinique pour visiblement se faire soigner.

La jeune chanteuse hospitalisée ?

Après son récent passage télévisé dans l’émission Les Enfants de la télé présentée par Laurent Ruquier et sa petite boulette pour avoir confondu Henri Salvador avec un joueur de footballeur puis la polémique pour sa publicité concernant une arnaque afin de gagner à un jeu de casino, la jeune protégée de Feuneu semble avoir quelques problèmes de santé. Sur les dernières photos publiées sur son compte Instagram dans des stories et sur son compte Snapchat, Wejdene apparaît couchée sur un lit d’hôpital sous perfusion avec une blouse de malade et un bandage à la main gauche, “Je vois tout vos messages 1000 merci” ou encore “L’espoir fait vivre” peut-on lire en légende des publications.

De quoi affoler des millions de followers sur les réseaux sociaux, Wejdene a ensuite partagé un autre cliché d’une capture d’écran sur laquelle la jeune chanteuse s’affiche avec un bracelet d’admission à l’hôpital en train de faire un appel vidéo Facetime à son célèbre manager Feuneu. Les fans ont rapidement exprimé une grande inquiétude sur la toile surtout que la jeune chanteuse de 16 ans n’a pas réagi après ses publications sur sa vie privée dont elle partage fréquemment ses instants à son public.

Wejdene a visiblement préféré garder le silence actuellement sur la raison de cette hospitalisation même si elle a tout de même remercier ses fans pour leur soutien. En attendant des nouvelles de sur son état de forme, elle a récemment mis en ligne le clip de son dernier single “Réfléchir” sur sa chaine Youtube qui cumule déjà près de 8 millions de vues avant de peut être dévoiler un nouvel album prochainement.

wsh wejdene est à l’hôpital est personne nous dit pourquoi ???? pic.twitter.com/d3OMEUMk3P — 𝐇 (@hilanaeva) March 2, 2021