Brulux pète les plombs et se dit prêt à balancer des dossiers compromettants sur des rappeurs

Au mois de janvier dernier Brulux a dévoilé son premier album intitulé “La sans pitax” avec des nombreux invités sur le projet tel que Mister You, Jul, Heuss L’Enfoiré, Lacrim, ZKR et Sadek, le rappeur français proche de son public n’hésite pas à faire part de ses coups de gueule sur les réseaux sociaux comme dernièrement sur son compte twitter pour ne pas encore avoir un profil certifié.

Très actif sur les réseaux depuis la sortie de son nouvel opus, habitué à amuser ses fans, Brulux s’est montré passablement énervé dernièrement car malgré son nombre grandissant de followers sur Twitter, il n’a toujours pas pu obtenir son petit symbole de compte certifié. Ce dernier trouve cela injuste et a décidé de le faire savoir de façon virulente en menaçant notamment de révéler des dossiers compromettants sur des rappeurs s’il n’obtient pas gain de cause dans les 24 heures.

“Bande de fdp de Twitter pk chui pas certifié je vous laisse 24 h bande de su*eur de faux rappeur de la forêt des 4 sous” a-t-il tout d’abord déclaré avant de poursuivre, “Bientôt je vais vous faire une vidéo sans langue de garce sur les fdp dans le rap y’aura les blases c’est la base et celui qui sera pas content je vais le baiser bande de menteur menteur”.

“Comme j’ai mis la lumière sur les nains gui je vais mettre la lumière sur les fdp qui surf sur des sous entendu en tout cas ma vidéo va faire du bruit et tout le monde va la voire et celui qui sera pas content je vais le crosser” a continué de menacer Brulux très énervé avant de conclure en affirmant que compte n’a pas été piraté en publiant une photo de lui en direct, “Personne n’as piraté mon compte j’ai juste acheté 2 toca et une guitare et je me sens chaud de fdp bisous” a-t-il commenté.