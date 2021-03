6ix9ine réfute avoir balancé : “Ce que j’ai fait, ce n’est pas moucharder”

Après sa récente mésaventure en boite de nuit avec une strip-teaseuse qui porte plainte l’ayant de lui avoir lancé une bouteille sur la tête alors qu’il avait ciblait une autre personne mais qu’il a raté, 6ix9ine vient d’accorder une nouvelle interview pour le média TMZ dans laquelle le rappeur américain est revenu sur son statut de balance pour avoir collaboré avec la justice à son procès.

En effet pendant un TMZ Live, 6ix9ine s’est exprimé sur son choix d’avoir accepté de devenir témoin à charge afin d’obtenir une remise de peine et d’éviter des longues années en prison en travailler avec le gouvernement fédéral pour faire tomber le gang des Nine Trey Gangsta Bloods avec lequel il était affilié avant de se faire arrêter par la police. Dans cette échange, Tekashi 69 s’assume par son statut de balance et dément être un “snitch” alors que ses anciens associés de l’avoir, l’auteur du titre “Zaza” s’était notamment fait kidnapper par son ancien gang il y a 3 ans.

“Quelle est la définition d’une balance ? Quelle est la loyauté envers vous ? Si un membre du personnel de TMZ vous a kidnappé, est-ce que vous allez rester fidèle ? Ce sont mes gars mais avec combien était avec moi en 2018 ? J’ai bousculé la côte ouest, j’ai eu un beef à Houston, j’ai eu des problèmes à Chicago.” a déclaré 6ix9ine avant d’expliquer, “Est-ce que j’ai été kidnappé par Chicago, le Texas ou la côte ouest ? Est-ce que ce sont eux qui m’ont kidnappé ? Non, j’ai été kidnappé par mes propres amis.” puis de poursuivre son explication, “Ce que j’ai fait, ce n’est pas moucharder, j’ai réalisé que Dieu m’avait mis là pour couper mon herbe afin que je puisse y voir les serpents”.

Alors que depuis sa libération l’année dernière 6ix9ine a enchainé les provocations sur les réseaux et s’est encore fait des nombreux ennemis, TMZ a questionné le rappeur s’il craint pour sa vie, “Non, parce que je vais Dunkin’ Donuts (une chaîne américaine de restauration spécialisée dans la vente de café et beignets) pour commander un café.” a-t-il répondu avant de conclure, “C’est en prison que je suis devenu accro au café. Je ne savais pas à quel point le café me rendait heureux. C’est délicieux et ça te fait aller aux toilettes en deux secondes.”. Malgré cela Tekashi est tout de même reconnu pour être la balance la plus connue de tout le rap game dans le monde depuis sa collaboration avec la police à son procès et reste sous le menace des représailles de son ancien gang depuis sa sortie de prison, il s’est d’ailleurs entouré d’un impressionnant service de sécurité pour assurer sa protection.