Booba a explosé l’audience avec TPMP, les chiffres sont impressionnants

TPMP, 1er talk sur les 15/24 ans grâce à Booba

Ce vendredi 5 mars 2021, Booba livre Ultra. Le dixième et dernier album qui vient couronner la carrière exceptionnelle du DUC. De Lunatic dans les années 90 jusqu’à Trône sorti en 2017, Ultra disponible depuis ce 5 mars 2021 sur toutes les plateformes de streaming légales est une sortie en beauté du rap game de l’un de ses acteurs les plus talentueux, charismatique et iconique.

A l’occasion de la sortie de ce nouvel album Booba était de passage ce jeudi soir dans l’émission Touche Pas A Mon Poste, quelques jours avant cette sortie télévisée, le père de Luna et Omar avait annoncé un record d’audience pour sa venue. “@cyrilhanouna Les records sont faits pour être battus. On va éteindre tout ça comme il se doit.” avait-il commenté en réaction d’un tweet de de TPMP tweet dans lequel le chaîne de C8 se félicite de ses audiences avant de poser une condition pour sa participer à l’émission en demandant que le chroniqueur Matthieu Delormeau ne soit pas présent sur le plateau télévisé lors de son passage.

“Par contre invite pas Delormeau sur le plateau s’il te plaît j’lui parlerai pas. Merci” avait-il déclaré et Booba a tenu sa promesse. Hier soir l’émission Touche Pas A Mon Poste avec B2O a été le premier talk sur les jeunes avec 10,6% de part d’audience ce qui permet à C8 de se classer première chaine TNT et troisième chaine nationale. L’émission a également réalisé son record saison sur la femme responsable des achats de moins de cinquante ans avec 10,4% de part marché (quatrième chaine nationale), TPMP a réuni 1 414 000 téléspectateurs avec un pic à 1 573 000 soit 5,7% de part de marché sur les 4 ans et plus. “Enorme carton avec mon frérot @booba hier! Merci à vous! Quelle semaine de ouf! Je suis trop heureux et c est grâce à vous” a réagi Cyril Hanouna en annonçant les chiffres ce vendredi sur son compte Twitter avec des belles performances également sur les cibles 15/34 ans et 25/49 ans avec 12,4% et 10,7% de PDA.