Expulsé de TPMP par Booba, Jean Messiha l’attaque sur Twitter et l’insulte de racaille débile

La séquence a fait le buzz hier soir sur les réseaux sociaux, lors de son passage sur C8 dans TPMP pour la promotion d’Ultra, Booba s’est fait remarquer en faisant virer Jean Messiha du plateau télévisé seulement quelques minutes après son arrivée dans l’émission animée par Cyril Hanouna sous les fous rires de ce dernier mais l’homme s’en est ensuite pris à B2O sur son compte Twitter, visiblement très agacé d’avoir été “expulsé” de cette façon.

Cette scène assez surréaliste ayant suscité des nombreuses réactions des internautes sur les réseaux, le refus de débattre de Booba face à Jean Messiha n’a pas plu à ce dernier qui s’est attaqué au DUC sur son compte Twitter dans la soirée en le traitant notamment de racaille débile ou encore de crétin, “Sur #TPMP, le racaillo-débile @booba : « Vous aimez le #racisme ? » « Ben le #racisme de vos chansons haineuses ? Le racisme anti français, anti femmes, anti homos… vous avez l’air d’aimer » Incapable de répondre, il a tapé comme un golio sur le buzz” a-t-il commenté en postant l’extrait de son passage dans Touche Pas A Mon Poste.

“Quelle érudition ce @booba ! Aussi bien dans la parole que dans le geste. Tout en lui transpire le savoir, l’éloquence, la répartie. Admirez la performance… Ce babilan en survêt a intellectuellement emboucané le plateau (allez dictionnaire mon ourson)” a-t-il poursuivi avant d’ajouter “L’invisible à l’œil (on ne voit que ses puma pump fluo) @booba dénonce la dictature en France et contester le fait que le rap n’est pas un chant de #haine. Et il tape comme un abruti sur son champignon pour m’empêcher de parler. Un crétin de collection.” puis de conclure “Ce soir, @booba a dit que s’il fait du #cinéma, il voudrait un rôle où il ne parle pas. Et pour cause. Visez un peu ce frelampier nyctobate (re-dico mon ourson).”.

Lors de séquence, l’ancien sympathisant du Front national invité par Cyril Hanouna a souhaité débattre avec Booba mais cela ne s’est pas passé comme le politicien l’avait prévu, le débat a tourné court après un échange tendu entre eux. “Moi je ne t’aime pas, tu viens du Front national” a directement lâché le rappeur français pour lancer les hostilités, “Le racisme qui est dans vos chansons, je ne le tolère pas vraiment” a rétorqué Jean Messiha. “La haine anti français , la haine contre les femmes, la haine contre les homose*uels” avait conclu B2O avant d’appuyer sur un buzzer pour le faire virer de TPMP, l’animateur a ensuite exigé qu’il quitte immédiatement l’émission malgré son mécontentement. Pour le moment Kopp n’a pas répondu aux tweets, préférant se concentrer sur la promotion de son nouvel opus disponible depuis ce vendredi.

Sur #TPMP, le racaillo-débile @booba :

« Vous aimez le #racisme ? »

« Ben le #racisme de vos chansons haineuses ?

Le racisme anti français, anti femmes, anti homos… vous avez l’air d’aimer »

Incapable de répondre, il a tapé comme un golio sur le buzz.@Cyrilhanouna#TPMP#booba pic.twitter.com/uj1k1kkbY3 — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) March 4, 2021

Quelle érudition ce @booba !

Aussi bien dans la parole que dans le geste.

Tout en lui transpire le savoir, l’éloquence, la répartie.

Admirez la performance…

Ce babilan en survêt a intellectuellement emboucané le plateau (allez dictionnaire mon ourson)#TPMP@Cyrilhanouna#Booba pic.twitter.com/7oZHNCVjtB — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) March 4, 2021

L’invisible à l’œil (on ne voit que ses puma pump fluo) @booba dénonce la dictature en France et contester le fait que le rap n’est pas un chant de #haine.

Et il tape comme un abruti sur son champignon pour m’empêcher de parler.

Un crétin de collection.@Cyrilhanouna#tpmp#Booba pic.twitter.com/XYwgz7W1NV — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) March 4, 2021